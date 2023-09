Tak Microsoft "naprawił" drukarki. Teraz z tego rezygnuje - ponoć dla naszego dobra

Według oficjalnej informacji udostępnionej na blogu, Microsoft zakończy dystrybucję sterowników drukarek od producentów poprzez Windows Update. W miejsce tego tradycyjnego podejścia, firma wprowadzi alternatywny model obsługi drukarek, polegający na dostarczaniu jedynie sterownika Microsoft IPP Class Driver oraz obsługi drukarek zgodnych z Mopria. Moprię oficjalnie wprowadzono do Windows wraz z aktualizacją Windows 10 21H2 i wkrótce będzie ona jedynym (poza instalacją zewnętrznych sterowników m. in. z kluczy USB) oficjalnie wspieranym rozwiązaniem.

Nowa strategia Microsoftu ma na celu uprościć proces podłączania i konfiguracji drukarek w systemie Windows, eliminując potrzebę stosowania przez producentów niestandardowych instalatorów i sterowników. Dla użytkowników oznacza to wyższą wydajność, niezawodność i kompatybilność drukarek w różnych wersjach systemu operacyjnego. W przypadku, gdy użytkownikom potrzebne będą dodatkowe funkcje, producenci będą mogli dostarczać dedykowane aplikacje poprzez Microsoft Store.



Ta rewolucja nie będzie jednak natychmiastowa. Microsoft planuje stopniowe wdrażanie tych zmian, co zajmie wiele lat. Na przykład, od 2025 roku producenci nie będą już mogli publikować nowych sterowników w usłudze Windows Update, ale istniejące sterowniki będą nadal wspierane. W 2026 roku Microsoft IPP Class Driver stanie się domyślnym sterownikiem dla drukarek w systemie operacyjnym, a w 2027 roku Windows Update przestanie oferować aktualizacje sterowników drukarek (z wyjątkiem aktualizacji zabezpieczeń).

Jednak warto zaznaczyć, że Microsoft nie blokuje producentom innych środków dystrybucji sterowników. Nadal będzie można pobierać sterowniki bezpośrednio ze stron producentów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Te zmiany będą miały zastosowanie w każdej wspieranej wersji systemu Windows, obejmując Windows 11, 12 i przyszłe wersje. Ponadto, aby zapewnić zgodność drukarek z urządzeniami, Microsoft będzie wymagał od producentów uzyskania certyfikatu Mopria dla Hardware Lab Kit.

Wiele osób ucieszyło się, że Microsoft czyni domyślnym prostszy i bardziej spójny sposób zarządzania drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi. Równie wiele osób jednak uznaje, że Microsoft rezygnuje - bez wyraźnego powodu - z rozwiązania, które pozwoliło choć trochę uporządkować konfigurację problematycznych urządzeń, jakimi są w oczach użytkowników drukarki. Gigant natomiast uważa, że nie ma sensu zapewniać producentom bezpłatnego kanału dystrybucji sterowników w sytuacji, gdy można rozwiązać kwestię instalacji takich sprzętów prościej, wprowadzając do świata Windows pewien standard "na całego". I nie ma się czemu dziwić. Windows Update ma służyć głównie do dystrybucji porcji kodu odpowiedzialnych za obsługę Windows. Pytanie, czy Microsoft przymierza się do podobnych kroków w kontekście innych sprzętów - na razie na to nie wskazuje.