Windows, MacOS i Linux pełne wad, czyli idealny system nie istnieje

Podobno ideały nie istnieją, lecz dlaczego i dobrego systemu ze świecą szukać?

Nie wiem jak Wy, jednak ja – jako osoba interesująca się nowinkami technologicznymi – lubię próbować nowych rzeczy. Czy to nowy smartfon, nowe słuchawki, czy nowy, a właściwie to inny, system operacyjny. Testując kolejne z nich (systemy) doszedłem do wniosku, że każdy system jest w jakimś stopniu zły, a w moim interesie leży znalezienie tego, który będzie dla mnie najmniejszym złem. Dlatego w niniejszym tekście spojrzymy na wiodące systemy operacyjne pod kątem historii (tylko króciutki wstęp) oraz na elementy, które mogą irytować.

Chciał być zwykłym systemem, jednak rodzice mieli wobec niego inne plany

Historia Windowsa rozpoczęła się w 1985 roku, gdy na rynek trafiła pierwsza wersja systemu oznaczona numerkiem 1.0. Od tego czasu minęło 35 lat, a system Mikromiękkich wiedzie prym na rynku komputerów osobistych z udziałami szacowanymi na 77.68% (wg strony Statcounter).

Windows 1.0 ukazał się 20 listopada 1985 roku i miał rzucić rękawicę systemowi od Apple. A przynajmniej takie były założenia, ponieważ rzeczywistość okazała się być znacznie mniej optymistyczna i system nie zyskał sobie wielkiej popularności.

Właściwie nie był to nawet pełnoprawny system operacyjny, a raczej rozszerzenie możliwości obecnego już na rynku MS-DOSa. Znacznie większą popularnością mogła pochwalić się dopiero kolejna wersja systemu – Windows 2.0, która kusiła konsumentów usprawnieniami w GUI (Graficznym Interfejsie Użytkownika) oraz z wprowadzeniem nowych programów oferujących interfejs graficzny – świetnie znanego zestawu Excel oraz Word.

Wraz z biegiem lat system zyskiwał nowe możliwości i sukcesywnie zdobywał udziały na rynku. Jednakże gdy na rynek trafiały kolejne wersje systemu giganta z Redmond, w wielu domostwach na próżno było szukać połączenia z Internetem, więc dystrybucja oprogramowania odbywała się za pośrednictwem trwałych, fizycznych nośników. Oczywiście nie dotyczyło to części aktualizacji, które można było pobrać dzięki połączeniu z Siecią.

Powszechny dostęp do internetu oraz wzrost jego znaczenia w codziennym życiu milionów ludzi popchnęły giganta z Redmond do istotnych zmian, a punkt zwrotny miał miejsce 29 lipca 2015 roku, kiedy to wydany został Windows 10. Nowa wersja popularnych okienek przyniosła szereg zmian w obrębie systemu oraz w wizji jego dalszego rozwoju.

Przede wszystkim Windows przestał być produktem kompletnym, zamiast tego stając się usługą. Usługą stale rozwijaną i wspieraną, czego owocami są liczne aktualizacje systemu oraz paczki zabezpieczeń trafiające do konsumentów w miarę regularnych odstępach czasu. Zatem zamiast dużej aktualizacji wydawanej raz na kilka lat, konsumenci stale otrzymują pomniejsze nowości i usprawnienia.

Zmiany w modelu dystrybucji systemu mogą być postrzegane jako słuszne, niewłaściwe lub coś pomiędzy, jednak to właśnie Windows 10 powoduje wiele frustracji i daje liczne powody do narzekania.

Oczywiście to nie tak, że wcześniejsze wydania były nie sprawiały problemów. Jednak to Windows 10 spędza sen z powiek wielu świadomych użytkowników zastanawiających się, co tym razem przestanie działać. W przypadku najświeższej wersji (oznaczonej numerem 2004) problemów pojawiło się wiele, a sama aktualizacja wciąż nie trafiła do wielu użytkowników.

Wśród powszechnych problemów wspomina się:

problemy z drukowaniem (dotyczy również kilku starszych wersji; dostępna jest opcjonalna łatka eliminująca tę niedogodność)

Problemy z synchronizacją OneDrive

Utratę plików (Microsoft udostępnił program ułatwiający odzyskanie utraconych danych)

Osobiście mam nieco więcej problemów z okienkami, np.

Wygląd:

System Microsoftu dzierży potężny miecz obusieczny, który stanowi jednocześnie jego siłę, jak i słabość – kompatybilność wsteczną. Najnowszy system pozawala na uruchamianie gier oraz oprogramowania napisanego z myślą o starszych wersjach systemu, w tym Windowsa XP. Niestety bagaż kompatybilności oraz mnogość powiązań widoczne są w obrębie całego systemu. Ten jest mocno niespójny wizualnie, a wiele narzędzi porozrzucanych jest po najróżniejszych zakątkach systemu. Trafnym wydaje się być porównanie Microsoftu do Wiktora Frankensteina, który chciał stworzyć człowieka idealnego, a zamiast tego stworzył coś zupełnie przeciwnego

Nie gotowość do działania Out-of-the-Box

Kilka dni temu miałem nieprzyjemność instalowania Windowsa 10 na czysto. Przy pierwszym uruchomieniu powitały mnie ekran powitalny, a następnie niezliczone pokłady zbędnych programów i aplikacji, a także reklam, których usunięcie/wyłącznie nie stanowi większego problemu, jednak mimo wszystko zabiera dość sporo czasu

Brak ładu i składu

Chęć zachowania więzi z przeszłością daje się we znaki w wielu aspektach, np. podczas korzystania z ustawień systemowych. Część z nich znajduje się w nowym panelu, z kolei pozostałe znajdziemy w drugim, pamiętającym czasy Windowsa 7, jeśli nie dalej. Mało tego, choć Windows 10 pojawił się 5 lat temu, wciąż to właśnie starszy panel jest wygodniejszy w wielu sytuacjach, np. gdy chce się zmienić ustawienia drukarki lub płytki dotykowej