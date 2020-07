Będziemy mieli coraz więcej komputerów z procesorami ARM

Według byłego szefa działu Mac w Apple układ Apple A12Z z iPada Pro już teraz jest szybszy niż jego Macbook Pro z układem Intel Core i7. Stwierdzenie to bazuje jednak tylko na wyniku w Geekbenchu, multiplatformowym benchmarku, który nie musi być dla wszystkich obiektywną miarą. Wydajność jednak wcale nie jest kluczowa, większość z nas do konsumpcji mediów i innych treści nie potrzebuje mocnego komputera, za to bardzo chętnie przygarniemy zapewne małe, lekkie i długo działające na baterii urządzenia. To wszystko to zalety procesorów ARM, które zadowalają się mniejszą ilością energii.

Podobnie jak Pan Gassée jestem niemal pewny, że Microsoft nie porzuci ponownie projektu Windows on ARM i będzie pracował nad tym, aby wreszcie stał się tym czego oczekują klienci. Surface Pro X nie był może idealny, ale to dobra baza do dalszych prac. Architektura x86 z pewnością nie zniknie z dnia na dzień, ale Intel musi mieć się na baczności.

