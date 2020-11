Apple podczas prezentowania swojego nowego systemu operacyjnego – Big Sur – jasno ustaliło kierunek w którym będzie zmierzało ich oprogramowanie, czyli coraz głębsza integracja macOS i iOS. Jedną z funkcji, która bardzo dobitnie o tym świadczy jest możliwość uruchamiania aplikacji z iOS bezpośrednio na nowym systemie. Windows nie mógł pozostać temu dłużny. Co prawda już teraz możemy uruchomić aplikacje z Androida na każdym PC, ale albo potrzebujemy do tego zewnętrznego emulatora, albo telefonu Samsunga, który połączy się z komputerem przez Windows Twój telefon i będzie streamował obraz ekranu. Na razie Windows nie ma bowiem natywnego wsparcia dla aplikacji napisanych pod Androida. Na razie.

Aplikacje z Androida na Windows już w 2021 r.

Jeżeli wierzyć doniesieniom z Windows Central, już za rok biblioteka systemu Windows będzie mogła się wzbogacić o kolejny typ aplikacji. Obok UWP i Win32, system będzie potrafił natywnie uruchomić także programy pisane pod system Android. Wtedy właśnie bowiem Microsoft ma wprowadzić do systemu Wundows specjalną funkcję pozwalającą komputerom z ARM uruchamiać aplikacje pisane pod desktopowe procesory. Kompatybilność ma najwyraźniej zadziałać w obie strony. Co to oznacza? Ano kilka rzeczy. Przede wszystkim, Chromebooki stracą jedną z niewielu swoich zalet, czyli wyłączność na łatwe uruchamianie aplikacji ze smartfonów. Dla użytkowników PC oznacza to z kolei dostęp do olbrzymiej biblioteki nowych programów, których próżno szukać gdzie indziej.