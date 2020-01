Od jutra Windows 7 przestanie mieć wsparcie. Ile podziała na nim Google Chrome?

18 miesięcy wsparcia. Ło, ho, ho i jeszcze trochę

Jeżeli są wśród Was osoby, które nie zamierzają się przenosić z Windows 7 na Windows 10 i jednocześnie chcą mieć dostęp do przeglądarki Chrome – macie jeszcze półtora roku na migrację. Google potwierdziło, że jeszcze przez taki okres będzie wspierać Windows 7, do 15 lipca 2021 roku. To bardzo długo. Warto przy tej okazji dodać, że chodzi tutaj nie tylko o uaktualnienia dedykowane bezpieczeństwu, ale również o te dodające nowe funkcje. Czyżby Google chciało zachować się jak „dobry ziomek” i nieco podkopać proces przejścia użytkowników z „siódemki” na „dziesiątkę”? Absolutnie nie o to chodzi – wytłumaczenie jest bardzo proste.

Windows 7 będzie wspierane również i po okresie „oficjalnego” dostarczania poprawek bezpieczeństwa – wystarczy za to zapłacić i jednocześnie, być klientem biznesowym. Jakiś czas temu pisaliśmy o takiej możliwości i do tego momentu, firmy już zapewne zdążyły zadecydować, czy przechodzą na nowszego Windowsa, czy też przedłużą życie „siódemek” pakując pieniądze do microsoftowskiej kiesy. Z myślą o takiej właśnie użytkownikach, swój plan stworzył Google, któremu zależy na tym, aby w dalszym ciągu mieć dostęp do jak najszerszej bazy użytkowników Windows.

Dlaczego biznesy nie chcą przechodzić na Windows 10? W niektórych przypadkach, przedsiębiorstwa korzystają z własnego oprogramowania lub własnej infrastruktury, która dobrze działa jedynie na konkretnej wersji OS-u – przejście na wyższą wiązałoby się z kosztami dostosowania posiadanych zasobów do nowego systemu operacyjnego.