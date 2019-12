Chrome z nowym wyglądem na Androidzie. Podoba mi się ta zmiana!

Jej aktywacja powoduje wyświetlenie dodatkowego elementu interfejsu pływającego ponad dolnym paskiem. Wyświetlane są na nim faviconki z konkretnych grup kart. W ten sposób można szybko przełączać się pomiędzy kartami. Za pomocą plusa na końcu wiersza dodajemy nową kartę do grupy, natomiast ikonka na początku panelu zamyka go. Oczywiście rodzi to pewne problemy, bo jeśli otworzyliśmy wcześniej kilka(naście) stron z tego samego adresu, to wszystkie będą posiadały taką samą favikonkę, więc aktualne rozwiązanie nie jest zbytnio skuteczne w takim scenariuszu. Przeskakiwanie pomiędzy kilkoma kartami nie będzie dla nikogo zbyt przyjemne.

Google musi więc jeszcze trochę popracować nad nowym sposobem prezentowania grup i otwartych kart w Chrome na Androida, podobnie jak w wersji desktopowej przeglądarki. Tam obserwujemy spore zmiany od kilku miesięcy, ale żadna z nowości nie trafiła jeszcze do stabilnej wersji przeglądarki, z której korzystają miliony użytkowników.

Sam nie mogę się doczekać wprowadzenia naprawdę efektywnego sposobu zarządzania takimi grupami, ponieważ zdarza mi się otworzyć naprawdę dużo kart w tle, gdy czegoś szukam lub przeglądam wiele stron jedna za drugą. Wtedy stworzenie grupy byłoby naprawdę wygodną metodą na przeglądanie Sieci, bo teraz jedyny sposobem na zagospodarowanie otwartych kart jest tworzenie podgrup w odrębnych oknach oraz używanie takich dodatków jak OneTab, który tworzy listę linków z otwartych kart. Czekam niecierpliwie, aż Google upora się ze wszystkimi wyzwaniami i wprowadzi tę nowość na desktopie i mobile.

