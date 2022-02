Niedawno informowaliśmy o tym, że do Windowsa 11 trafią naklejki na tapetę na pulpicie, możliwość ukrycia paska zadań w trybie tabletowym oraz nowości w Ustawieniach. Wygląda na to, że Microsoft nie osiada na laurach i robi wszystko, żeby “jedenastka” była jak najlepsza.

Foldery w menu Start - coś, o co (raczej) nikt nie prosił, a każdy potrzebował

Menu Start pozwoli na tworzenie własnych folderów. Wybrany program będziemy mogli przeciągnąć na inną aplikację, co stworzy folder w Starcie. Do folderu będziemy mogli oczywiście dodawać tyle programów, ile będziemy chcieli, a także będziemy mogli zmieniać ich miejsce w podręcznym menu. Na ten moment nie będzie można zmieniać nazw folderów, lecz Microsoft zapowiada, że będą nad tym pracować w przyszłych wersjach testowych.

Źródło: Microsoft

Nowe gesty dotykowe, czyli coś dla fanów Windowsa 8

Jeśli z jakiegoś powodu stęskniliście się za gestami dotykowymi, to Microsoft ma dla Was wspaniałe wieści - pięć nowych gestów pojawi się w Windowsie 11. Jest to oczywiście funkcja, która znacznie zwiększy komfort korzystania z systemu w trybie tabletowym. Pierwszym gestem jest możliwość przeciągnięcia palcem w górę na pasku zadań, aby wyświetlić menu Start i przesunięcie palcem w dół, aby je zamknąć. Otrzymamy również możliwość bezproblemowego zarządzania menu Start przy pomocy wyłącznie naszego palca.

Szybkie przesunięcie palcem z prawego dolnego rogu paska zadań sprawi, że otworzy się menu szybkich ustawień, które zawiera między innymi połączenie Bluetooth, Wi-Fi czy tryb samolotowy. Animacje otwierające Centrum powiadomień również zostały ulepszone, co przełoży się na lepsze doświadczenia podczas korzystania z systemu. Dodatkowo w aplikacjach dotykowych pojawił się nowy “chwytak” pełnoekranowy, który zapobiegnie przypadkowemu przesuwaniu się od krawędzi ekranu tabletu. Microsoft twierdzi również, że obracanie urządzenia między orientacją pionową i poziomą stanie się dużo lepsze dla oka.

Ulepszenia doczeka się również funkcja Snap Layouts. Lepsza organizacja pulpitu

Funkcja Snap Layouts umożliwi szybkie przeciągnięcie aplikacji na górę i wtedy wyświetlą się wszystkie układy pulpitu, jakich będziemy mogli użyć. Znacznie pomoże to w szybkiej organizacji pulpitu i wielozadaniowości, co poprawi komfort pracy.

Źródło: Microsoft

Ulepszeń doczeka się również Focus

Ulepszenie Focus nie będzie duże, lecz bez dwóch zdań pomocne i potrzebne. W najnowszej wersji Windowsa 11 usprawniony zostanie tryb Nie przeszkadzać, który ułatwi wyciszenie powiadomień i zarządzanie tym, które monity mają nam się pojawiać, a które nie.

Napisy na żywo

Wkrótce w Windowsie 11 zostanie wprowadzona funkcji napisów na żywo. Napisy najbardziej pomogą osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, lecz są dostępne dla każdego użytkownika i będą automatycznie generowane na urządzeniu podczas oglądania dowolnej treści zawierającej dźwięk. Napisy będą mogły być wyświetlane na dole lub górze ekranu. Funkcję będzie można włączyć korzystając z kombinacji przycisków WinKey, CTRL i L.

Źródło: Microsoft

Wreszcie doczekamy się funkcji, która powinna być od samego początku - przeciąganie aplikacji na pasek zadań

Co prawda wstyd, że ta funkcja dopiero teraz trafia do Windowsa 11, lecz lepiej późno, niż wcale. Wreszcie będziemy mogli przeciągnąć program na pasek zadań i wybrana aplikacja zostanie w tym miejscu przypięta.

Windows 11 będzie bardziej energooszczędny

W celu zmniejszenia zużycia energii w komputerach, Microsoft zmienia domyślne wartości uśpienia i wyłączania ekranu w ustawieniach zasilania w systemie Windows 11. Jest to opcja, którą będziemy mogli ręcznie skorygować - niemniej jednak, zmiana zdecydowanie na plus.

Zmiany w Menedżerze zadań

Menedżer zadań w systemie Windows 11 oficjalnie zostanie przeprojektowany. Nowa wersja będzie zawierać nowy pasek poleceń i ciemny motyw, a także tryb wydajności, który pozwoli ograniczyć aplikacje do zużywania zasobów systemowych.

Źródło: Microsoft

Należy jednak pamiętać, że wszystkie wymienione nowości są dopiero testowane i dopiero pojawią się w systemie dla wszystkich użytkowników. Nadejdzie to jednak szybciej, niż można się spodziewać - Microsoft ogłosił, że będzie starał się wprowadzać nowości w comiesięcznych aktualizacjach.