Windows 11 z dużą zmianą. Będziecie zadowoleni

Microsoft szykuje dla użytkowników Windows 11 istotną zmianę. Tym razem na celowniku znalazło się Menu Start, które wkrótce ma przejść gruntowną metamorfozę. Ta nadchodząca aktualizacja ma szansę rozwiązać wiele dotychczasowych bolączek związanych z nawigacją i zarządzaniem aplikacjami. A z tym problem w Windows 11 był od początku.

Nowe Menu Start w Windows 11. Co się zmieni?

Dotychczasowe Menu Start w Windows 11, choć mogło się wizualnie podobać, bywało krytykowane za niezbyt optymalne wykorzystanie przestrzeni ekranu i nieco skomplikowaną strukturę. Posiadało ono wyraźnie rozdzielone sekcje: przypięte aplikacje, przycisk prowadzący do osobnej listy wszystkich aplikacji oraz sekcję "Polecane", która nie zawsze była dla każdego użytkownika użyteczna. Nowy pomysł Microsoftu znacząco upraszcza ten układ.

W nadchodzącej wersji, całe Menu Start stanie się jedną, przewijaną stroną. Oznacza to, że wszystkie kluczowe rzeczy, w tym obszerna lista zainstalowanych aplikacji, będą dostępne w jednym miejscu, bez konieczności przechodzenia do osobnych widoków. To zdecydowanie usprawni nawigację i przyspieszy dostęp do potrzebnych nam programów. Co więcej, długo wyczekiwany krok Microsoftu staje się faktem - Windows 11 pozwoli na usunięcie sekcji “Proponowane”, która tak naprawdę tylko zabierała miejsce.

Jedną z najbardziej innowacyjnych zmian będzie natomiast wprowadzenie automatycznego grupowania aplikacji w kategorie. Zamiast szukać pojedynczych programów na długiej liście, zobaczymy je pogrupowane tematycznie, co powinno znacznie ułatwić odnajdywanie konkretnych narzędzi - gry, aplikacje społecznościowe, programy do rozrywki czy kreatywne – każda z nich znajdzie swoje miejsce w dedykowanej kategorii.

Problem z nowym Menu Start w Windows 11

Problem? Niemożliwe będzie tworzenie własnych kategorii i dodawanie do nich aplikacji. Wszystko będzie odbywać się automatycznie, więc można przypuszczać, że nie zawsze będzie to pokrywać się z naszymi oczekiwaniami i potrzebami. Niektóre programy mogą służyć nam do innych celów, niż pozostałym osobom i moim zdaniem trudno raczej określić Signala aplikacją społecznościową i nie powinien być w jednej kategorii obok Facebooka. Kategorie pojawią się jednak tylko wtedy, gdy zawierają co najmniej trzy aplikacje. W przeciwnym razie, pojedyncze programy trafią do ogólnej kategorii „Inne”, tak jak każda inna apka, która nie będzie, zdaniem systemu, przynależeć do innej kategorii.

Warto podkreślić, że kategoryzacja ta działa lokalnie. Microsoft zapewnia, że proces ten odbywa się bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, bazując na lokalnym pliku JSON. Oznacza to, że lista zainstalowanych programów nie jest przesyłana na serwery firmy ani analizowana przez sztuczną inteligencję poza urządzeniem, co jest istotną kwestią z punktu widzenia naszej prywatności.

Kiedy pojawi się nowe Menu Start w Windows 11?

Nowe Menu Start ma być wprowadzone do Windows 11 24H2, a jako domyślne znajdzie się w wersji Windows 11 25H2. Chociaż na początek nie będziemy mogli tworzyć własnych, niestandardowych kategorii (system będzie kategoryzował aplikacje automatycznie), Microsoft nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości - trzeba trzymać kciuki.

Grafiki: Windows Latest.