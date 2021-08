Najnowsza aktualizacja Windows 11 Build 22000.120

Aktualizacja Windows 11 Insider Preview Build 22000.120 pojawiła się już w kanale deweloperskim, więc zapisani do grona testerów użytkownicy mogą pobrać najnowszą wersję jedenastki. W niej nie pojawia się zbyt dużo zmian, tym bardziej rewolucyjnych. Dla użytkowników usługi Microsoft Family Safety pozwalające zarządzać kontami uprawnieniami dla członków rodziny pojawił się nowy widżet, który trafi do systemowej sekcji. Dzięki niemu poznamy szybko położenie innych osób oraz podsumowanie czasu spędzonego przed ekranem na różnych urządzeniach. Microsoft wprowadza też oznaczenie o powiadomieniach na ikonie Czatu na Pasku zadań dla aplikacji Teams, którą wdrożono w poprzedniej wersji (choć nie do końca, bo dostępne są tylko wiadomości tekstowe, audio- i wideorozmowy pojawią się później).

Windows 11 to wciąż plac budowy, także, a może przede wszystkim pod względem interfejsu, który odznacza jedenastkę na tle poprzedników. Plany stworzenia jednego środowiska gotowego do obsługi za pomocą myszki i klawiatury oraz dotyku są naprawdę ambitne, więc ciekawi mnie jak zostanie to wszystko rozwiązane. Build 22000.120 wprowadza zmniejszone wolne przestrzenie pomiędzy kolejnymi elementami na listach w menu kontekstowym w Eksploratorze plików, na co wielu użytkowników czekało. Wprowadzono też caaałe mnóstwo poprawek i modyfikacji, które naprawiały błędy i niedociągnięcia. Pełna lista dostępna jest oczywiście na blogu Windowsa.

Nowe narzędzie wycinania w Windows 11

Przed nami jednak o wiele ciekawsze nowości w Windows 11, bo zapowiedziane zostały ulepszona wersja Narzędzia wycinania oraz nowość w postaci Sesji Skupienia (Focus Sessions). Porzucona będzie dotychczasowa wersja Narzędzia wycinania i połączona zostanie z nią ta dostępna teraz pod nazwą "Snip & Sketch". Windows 11 będzie pozwalał robić zrzuty ekranu wybranego obszaru (także o dowolnym kształcie), konkretnego okna oraz całości. Chwilę później grafikę będzie można edytować i udostępniać z poziomu dedykowanego okna. Co ciekawe, Windows 11 będzie pozwalać nawet na zapisywanie zrzutów ekranu jako plik w Eksploratorze Windows korzystając z funkcji kopiuj-wklej, ale na tę funkcję przyjdzie nam jeszcze zaczekać.

Sesje skupienia w Windows 11

Bardzo interesująco zapowiadają się natomiast "Sesje skupienia", które nawiązują oczywiście do Trybu skupienia w Windows 11. Pozwala on wyciszyć wszystkie lub wybrane powiadomienia, byśmy mogli skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Sesje mają opierać się na odcinkach czasowych, które skonfigurujemy sami, a sama funkcja będzie elementem aplikacji Zegar. Integracja z aplikacjami To-Do oraz Spotify pozwoli na wybranie kolejnego zadania do wykonania oraz wskazania playlisty, która będzie odtwarzana w tle.

Ma to wszystko pozwolić na szybsze zorganizowanie się i wypełnianie obowiązków bez przeszkód, natomiast aplikacja będzie pilnować czegoś na wzór interwałów. Według zapowiedzi Panosa Panay'a, nowość ta pojawi się w jednej w nadchodzących aktualizacji dla Windows 11. Przypomnę, że Windows 11 jest już oferowany w dwóch kanałach - deweloperskim oraz beta, więc jeżeli obawiacie się problemów i niestabilności najbardziej narażonej na kłopoty wersji, to możecie już skorzystać z bety.