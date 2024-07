O tych funkcjach w Windows 11 możesz nie wiedzieć — ale są świetne!

Ze względu na zmianę modelu dostarczania nowych funkcji do Windows, co zapoczątkowano w Windows 8 i rozwinięto w 10, również i "jedenastka" jest swego rodzaju placem budowy, gdzie nieustannie coś się dzieje. Windows 11 doczekał się odświeżenia interfejsu, dostępnych już bez PowerToys układów okien na ekranie, a także pełnoprawnych wirtualnych pulpitów. Poza tymi najbardziej oczywistymi można jednak znaleźć w tym OS-ie funkcje, które mogą istotnie wpłynąć na Twoją efektywność.

Cóż takiego kryje w sobie Windows 11, na co warto zwrócić uwagę? Jest tego mnóstwo. Ale wpierw, warto zwrócić się ku takim funkcjom, jak:

Dynamiczne oświetlenie

Coraz więcej urządzeń jest wyposażonych w elementy oświetlenia RGB (np. obudowy, komponenty, peryferia) - sam mam bzika na punkcie efektownych świateł w domu, szczególnie takich, które łączą się z systemem inteligentnego domu. Windows 11 umożliwia zarządzanie tymi podłączonymi do komputera bez potrzeby korzystania z oprogramowania producentów — np. Razera (choć przyznam, że Razer ma prawdziwy kombajn pod tym względem). W Ustawieniach systemu Windows wystarczy przejść do Personalizacji, a następnie wybrać Oświetlenie Dynamiczne. Można dostosować jasność, efekty i inne parametry oświetlenia RGB bezpośrednio w systemie operacyjnym. Osoby, które mają podobnego bzika na punkcie ładnie świecących elementów komputera, będą z tego naprawdę zadowolone.

Pisanie głosowe z automatyczną interpunkcją

Założę się, że mało kto używa funkcji pisania głosowego w Windows 11. I dodatkowo, założę się też o to, że bardzo mało osób wie o tym, że OS potrafi automatycznie stosować zgodną z zasadami języka polskiego interpunkcję — bez udziału użytkownika. Wystarczy nacisnąć kombinację Windows + H, otworzyć funkcję dyktowania, przejść do ustawień i włączyć automatyczną interpunkcję. Trzeba przyznać, że brak konieczności dopisywania samodzielnie kropek i przecinków naprawdę pomaga.

Obliczenia na pasku wyszukiwania

Windows "zrzyna" z macOS — w tym wypadku chodzi mi o Spotlight. Wreszcie doczekaliśmy się możliwości wykonywania obliczeń bezpośrednio w panelu wyszukiwania. Wystarczy nacisnąć klawisz Windows, wpisać równanie i... wynik pojawia się po prawej stronie w sekcji z kalkulatorem. Microsoft zintegrował wreszcie wyszukiwanie z Kalkulatorem. Wcześniej "na szybko" stosowałem kombinację "Windows + R", wpisywałem "calc" i dokonywałem obliczeń. Teraz jest znacznie prościej — i to o dobre kilka kroków.

Dodawanie obramowania do zrzutów ekranu

Często korzystam ze zrzutów ekranu i czasami potrzebne jest obramowanie do wycinków z mojego obszaru roboczego. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy uruchomić narzędzie Wycinanie, przejść do Ustawień i włączyć opcję Dodaj obramowanie do każdego zrzutu ekranu. Można wybrać kolor i dostosować grubość obramowania — tak po prostu. Zrzuty ekranu z obramowaniem mogą być w niektórych przypadkach czytelniejsze — Microsoft zadbał o to, żeby użytkownikom nie zabrakło możliwości personalizacji nawet tego typu narzędzi. To pośrednio efekt programu Insider, w którym użytkownicy zgłaszają swoje pomysły i wskazują na błędy.

Czas skupienia

Zdarza się, że używam techniki Pomodoro — ustawiam sobie czasomierz, w ramach którego dzielę swoją pracę na okres wytężonego działania i krótkiego odpoczynku. W ten sposób jestem w stanie nierzadko "ogarnąć" rzeczy, które zazwyczaj zajmowały mi naprawdę mnóstwo dnia. Licznik czasu skupienia pozwala na określenie długości sesji, wyłączenie rozpraszających powiadomień i m.in. ukryć "miganie" ikon paska zadań, których stan się zmienił. Bardzo przydatna, choć bardzo prosta funkcja

Windows 11 jest wręcz kopalnią ciekawych funkcji, które mogą nieco umilić nam naszą pracę. Jest ich bardzo wiele — poszukiwanie na własną rękę może dać mnóstwo frajdy. Ale dobrze jest wiedzieć przynajmniej o części z tych, które są rzadko używane lub mówi się o nich zadziwiająco mało. Według mnie Windows 11 jest pod tym względem mocno niedoceniany — a szkoda.