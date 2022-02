Windows 11 to szereg nowości i zmian, które mimo wszystko potrzebują dalszych działań firmy. Microsoft rozwija system w kontekście interfejsu (także w aplikacjach systemowych), ale dodaje także nowe praktyczne rozwiązania, dzięki którym praca z Windows 11 będzie łatwiejsza i skuteczniejsza. W najnowszej wersji deweloperskiej Build 22557 pojawia się między innymi wsparcie dla funkcji drag&drop, na pasku zadań - można bez problemu przenieść plik (obrazek czy dźwięk) na ikonę programu na pasku, by uruchomić/edytować go w danej aplikacji.

Podgląd zawartości folderów wróci w Windows 11

W Eksploratorze Windows pojawia się natomiast podgląd zawartości folderów - było to dostępne w poprzednich edycjach systemu i teraz na całe szczęście wraca, więc znów będzie można szybko podejrzeć to, co znajduje się w każdym z katalogów. Ciekawie zapowiada się także wyświetlanie przypiętych plików na szczycie listy, ponad listą ostatnio używanych plików. Interesująco brzmi zapowiedź synchronizacji tych przypiętych plików z kontem na Office.com, więc tym samym z OneDrive'em, SharePointem czy aplikacją Teams. W ten sposób najbardziej potrzebne pliki można mieć zawsze pod ręką, a przypinanie i odpinanie działa w czasie rzeczywistym, więc zmiany w innych miejscach będą momentalnie widoczne w pozostałych lokalizacjach.

Bliska integracja OneDrive'a i Outlooka z Windows 11

Microsoft stawia na jeszcze głębszą integrację własnych aplikacji i usług z systemem, a teraz objawia się to przez dodanie opcji szybkiego udostępniania do Outlooka prosto z pulpitu i eksploratora Windows. Po wybraniu opcji udostępnij wyświetli nam się okno, w którym można od razu skomponować wiadomość, wybrać odbiorcę i wysłać załączone pliki. Gdyby była to funkcja oparta na API, a twórcy aplikacji dla Windows 11 mogli integrować w ten sposób np. komunikatory z systemem, to byłaby to świetna wiadomość. Na tę chwilę integracja z Outlookiem wspiera tylko pliki lokalne, więc nie ma możliwości przesłać plików z folderu OneDrive'a. Warto dodać, że lista kontaktów synchronizowana jest z kontem więc podpowiedzi adresatów będą pokrywać się z naszymi aktualnymi kontaktami.

Kolejnym z przykładów bliższej integracji usług Microsoftu z systemem będzie obecność skrótu do mini-panelu OneDrive'a bezpośrednio w eksploratorze Windows. Ikonka znajduje się w prawym górnym rogu, a po kliknięciu na nią wysuwane jest menu z informacją o wykorzystaniu powierzchni w chmurze oraz skróty do ustawień, zarządzania pojemnością oraz wersji webowej usługi. Szybszego sposobu na sprawdzenie ilości wolnego miejsca czy dostępu do kilku skrótów jeszcze nie było.

Windows 11 to plac budowy, ale system nabiera kształtów

Microsoft robi co może, by uczynić Windows 11 atrakcyjnym systemem. Na początku zachwycić nas mógł jego interfejs, ale dość szybko okazało się, że potrzebne będą żmudne działania u podstaw, by uzupełnić brakujące funkcje albo wprowadzić długo wyczekiwane zmiany. Nadal widoczne są pewne problemy po aktualizacjach jedenastki, co objawiało się m. in. usunięciem działających skrótów czy problemami z funkcją spotlight na ekranie blokady. Do tej pory nie można szybko zmienić trybu interfejsu (z jasnego na ciemny i vice versa), chyba że poprzez ustawienia i kompozycje albo zewnętrzną aplikację. Determinacja Microsoft napawa jednak optymizmem, więc 2022 może być najważniejszym rokiem w historii systemu. O ile, oczywiście, wkrótce nie zastąpi go... Windows 12.

Źródło, grafiki: Windowslatest.