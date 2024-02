To już nie monitorowanie, a śledzenie pracowników. Pomaga w nim sztuczna inteligencja

Spełnia się najczarniejszy sen z filmów sci-fi. Jak wynika z najnowszych informacji, korporacje coraz częściej korzystają z systemów monitorowania opartych na sztucznej inteligencji. I z jednej strony nie brzmi to źle — w końcu optymalizacja procesów, lepsze zarządzanie, to wszystko brzmi jak dbanie o swój biznes. Problem polega jednak na tym, że firmy mają wykorzystywać te narzędzia do analizy komunikacji pracowników w popularnych aplikacjach biznesowych — m.in. Slacka, Microsoft Teams czy Zooma.