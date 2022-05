Duża aktualizacja Windows 11 na ostatniej prostej. Co nowego?

Windows 11 22H2 w wersji RTM?

Mimo, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy Windows 11 doczekał się sporej dawki zmian, to dopiero przed nami jest ta duża aktualizacja określana mianem wersji 22H2. Wedle informacji Michaela Reindersa z Thurrot.com, wewnętrzna dokumentacja Microsoftu już wspomina o wydaniu RTM wersji 22H2 Windows 11. Wspomnienie to pojawia się na stronie Windows Hardware Certification i dotyczy minimalnego, akceptowalnego buildu Windows 11, którym miałby być 22621. Wiele osób spodziewało się, że przy okazji Build 2022, Microsoft ogłosi tę decyzję publicznie, ale zrobiono to trochę po cichu, co jeszcze bardziej sugeruje, że firma nie będzie chyba zwracać większej uwagi mediów i użytkowników na takie uaktualnienia. Windows to teraz usługa, więc ciągłe aktualizacje są na porządku dziennym, a dopiero znaczące zmiany spowodują, że Microsoft skupi się na tego rodzaju uaktualnieniu podczas swoich wydarzeń.

Windows 11 cały czas otrzymuje nowości

A wersja 22621 trafiła do kanału Beta jakiś czas temu, gdzie Microsoft poprawił wiele błędów, w tym te dotyczące działania Paska zadań czy Dysku Google. W międzyczasie Windows doczekał się też nowego paska dedykowanego graczom, który wyświetla się po podłączeniu kontrolera i naciśnięciu głównego przycisku. Jeśli korzystacie z pada od Xboksa, to wciśnięcie właśnie logo na kontrolerze spowoduje ukazanie się w górnej części ekranu nowego elementu interfejsu. Pozwala on przejść do ulubionych aplikacji oraz gier bez korzystania z myszki i klawiatury - wystarczy nawigacja za pomocą d-pada/analoga i przycisków akcji. Wyświetlane są trzy ostatnio uruchamiane gry oraz ikony launcherów pokroju Steama, Ubisoft Connect, EA Play, GOG-a czy aplikacja Xboksa. Podczas rozgrywki pasek będzie pozwalał na dodatkowe opcje, nie tylko przełączanie się pomiędzy tytułami i aplikacjami.

Ładniejsze tapety dla każdego

Dla osób lubiących posiadać ładną tapetę, ale nie mających czasu ich szukać, Microsoft nareszcie wdraża funkcję Spotlight, czyli W centrum uwagi Windows do ustawień pulpitu. Jeśli pamiętacie ją z Windows 8, to wiecie, że za jej pomocą można było aktywować automatyczne przełączanie tła ekranu blokady - grafiki w wysokiej rozdzielczości są pobierane z serwerów Microsoftu i rotowane. Dla większości użytkowników bardziej atrakcyjne byłoby posiadanie takiej funkcji na pulpicie, gdzie spędzamy więcej czasu, dlatego mam bardzo dobrą wiadomość dla tych, którzy tego wyczekiwali. W Windows 11 Build 22000.708 pojawia się taka opcja - wystarczy przejść do Ustawień, wybrać Persjonalizacja i kliknąć na Tło. Z listy w sekcji "Personalizuj swoje tło" wybieramy "W centrum uwagi Windows" i gotowe.

Windows 11 jeszcze lepiej radzi sobie z aplikacjami z Androida

Wcześniej natomiast przygotowano aktualizację Windows Subsystem dla Androida, który wprowadza wersję 12.1 na platformę. Na tę chwilę nie oznacza to znaczących zmian, ale w przyszłości aplikacje będą mogły skorzystać ze schematów interfejsu przygotowanych z myślą o większych, desktopowych ekranach. Niezwiązane z wersją Androida są za to inne poprawki, a mianowicie podłączanie tych aplikacji do tej samej sieci lokalnej, z której korzysta komputer (co może służyć np. do Castowania treści) czy dokładniejsze informowanie o tym, która z apek używa lokalizacji, mikrofonu i innych wrażliwych informacji lub modułów.