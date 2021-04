Długo czekaliśmy, ale Windows 10 nareszcie ogarnie audio przez Bluetooth

Każdy użytkownik, który korzystał z bezprzewodowych słuchawek Bluetooth podłączonych do komputera z Windowsem wie, jak problematyczne może być to rozwiązanie. System często rozpoznaje bowiem takie zestawy słuchawkowe jako dwa oddzielne urządzenia, do których działania używane są dwa profile – w jednym z nich można liczyć na zadowalającą jakość dźwięku, zaś w drugim możliwe jest jednoczesne korzystanie ze słuchawek i wbudowanego w nie mikrofonu.

To oznacza, że bezprzewodowe słuchawki Bluetooth nie posłużą np. jako zestaw w trakcie rozgrywki online, gdzie ważna jest też komunikacja z innymi osobami. Innym problemem był brak obsługi kodeka AAC przez Bluetooth, który jest szeroko stosowany i korzystają z niego np. słuchawki Apple oraz usługi tej firmy (iTunes oraz Apple Music).

Audio przez Bluetooth w Windows 10 nareszcie opanowane. Prawie…