Microsoft idzie nieco inną drogą niż Google, który dopasowuje treści do naszych zainteresowań bardziej automatycznie. W Windows 10 będziecie mogli wybrać nie tylko jakie tematy was interesują, ale również jakie media – ogólne, sportowe, giełdowe itp. Bardzo przystępnie pokazano to na poniższym wideo. Czy funkcja zyska zainteresowanie to się pewnie jeszcze okaże. Wiele będzie zależało od tego jak faktycznie będą dobierane treści i czy będą zgodne z preferencjami użytkowników. Nie ulega jednak wątpliwości, że to bardzo dobry krok ze strony Microsoftu, bo sam widget nie jest specjalnie inwazyjny, a może być przydatny.

Rozwiązanie to testowane jest od początku roku, a będzie udostępniane szerzej w ramach aktualizacji bezpieczeństwa udostępnianych w kwietniu i maju. Oczywiście jeśli nie takie rozwiązanie was nie interesuje to nie musicie go nawet aktywować. Można też zostać przy wersji minimalistycznej, czyli prognozie pogody wyświetlanej w pasku stanu. Takimi informacjami pewnie nikt z nas nie pogardzi.