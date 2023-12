Chcesz dalej bezpiecznie korzystać z Windowsa 10? Będziesz musiał opróżnić portfel

Microsoft podjął dość kontrowersyjną decyzję dla użytkowników. Jeśli chcecie cały czas zostać przy Windowsie 10, będzie Was to trochę kosztować.

Microsoft wyznaczyło datę ostatniego wsparcia dla Windowsa 10 — i zdania nie zmieni

Microsoft planuje zakończenie wsparcia dla systemu operacyjnego Windows 10 w 2025 roku (dokładnie 14 października 2025 roku, czyli nieco ponad 10 lat od debiutu tego systemu operacyjnego) i gigant z Redmond nie planuje zmieniać zdania w tej kwestii. Firma w takiej sytuacji do tej pory zwykle oferowała tylko płatne aktualizacje zabezpieczeń dla firm, które muszą nadal korzystać ze starszych wersji — ale teraz planuje je oferować po raz pierwszy zwykłym użytkownikom w ramach rocznej subskrypcji.

Źródło: Depositphotos

Najwyraźniej firma założona przez Billa Gatesa uważa to za lepsze rozwiązanie, niż przedłużanie daty zakończenia wsparcia dla systemu Windows 10. Microsoft na swoim blogu informuje:

Chociaż zdecydowanie zalecamy przejście na system Windows 11, rozumiemy, że istnieją okoliczności, które mogą uniemożliwić wymianę urządzeń z systemem Windows 10 przed datą zakończenia wsparcia. Dlatego Microsoft będzie oferować rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń. Program ESU dla systemu Windows 10 będzie zawierał krytyczne i/lub ważne aktualizacje zabezpieczeń. ESU nie obejmują nowych funkcji, żądanych przez klienta aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami ani żądań zmian w designie. Wsparcie techniczne wykraczające poza samą ESU również nie jest dostępne.

Chcesz bezpiecznego Windowsa, musisz płacić

Wiele osób liczyło, że Microsoft przedłuży wsparcie dla Windowsa 10 i w ten sposób rozwiąże cały problem — w końcu z tego projektu nadal korzysta naprawdę wiele użytkowników i nie wszyscy zdecydowali się na przesiadkę na Windowsa 11; co nie jest wcale tak dziwne, patrząc na to, że pod niektórymi względami to nadal system wybrakowany i łatany. Do tego niedawno dostaliśmy informację, że w Windowsie 10 pojawi się Copilot. Zaskoczeniem jest więc fakt, że Microsoft oferuje zwykłym użytkownikom ten sam program ESU, co firmom, z dodatkowymi poprawki zabezpieczeń na trzy lata:

Jeśli jesteś osobą fizyczną lub organizacją, która zdecyduje się nadal korzystać z systemu Windows 10 po zakończeniu wsparcia technicznego 14 października 2025 roku, będziesz mieć możliwość zarejestrowania swojego komputera w płatnym programie rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU). […] Więcej szczegółów, w tym ceny, zostanie podanych w późniejszym terminie.

Niestety więc, jeśli chodzi o ceny, wszystko pozostaje jeszcze zagadką. Co sądzicie o takiej decyzji ze strony Microsoftu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Microsoft

Stock Image from Depositphotos