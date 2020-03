Nowa strategia Microsoftu na aktualizacje dla Windows 10

Rzadziej, ale solidniej – taką nową strategie przyjmuje Microsoft przy zbiorczych aktualizacjach dla Windows 10. Wcześniej paczki były udostępniane co kwartał, ale ich nazwy dość rzadko pokrywały się z okresem, gdy faktycznie trafiały do użytkowników, choć był to oczywiście najmniejszy z problemów. O wiele istotniejszymi były problemy z dostarczeniem wszystkich zapowiedzianych zmian i nowości, jak również pośpiech z jakim przygotowywano uaktualnienia. Ten powodował niejednokrotnie kłopotliwe sytuacje, w których system nie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami. Do takich okoliczności doszło między innymi w przypadku wyszukiwarki systemowej Windows 10, która nie dość, że już wcześniej nie do końca funkcjonowała jak trzeba, tak po błędach firmy przestawała działać w ogóle.

Napisałem o tym dość obszerny tekst, w którym wspomniałem o wielu prozaicznych sytuacjach, gdzie wyszukiwarka w Windows 10 nie radziła sobie nawet z odnalezieniem zainstalowanych ze Sklepu Microsoft aplikacji czy plików znajdujących się na pulpicie. Microsoft pragnie, by było ją stać na znacznie więcej, między innymi z tego wynikały wcześniejsze problemy. Najnowsza wersja Windows 10, czyli April 2020 Update (Windows 10 2004 – 20H1) będzie w odróżnieniu od November 2019 Update zawierać widoczne modyfikacje i nowe funkcje. Należeć do nich będzie rozbudowana wyszukiwarka.