5 największych sukcesów Windows 10. Zawstydzają nawet niedowiarków

A czym najpierw była linia Surface? Gniotem i pokusą zarazem. Surface RT rozśmieszył dosłownie wszystkich – z niby bezpiecznym, a jednak brutalnie wykastrowanym OS-em, gdzie chwalono się, że przecież aplikacje są sandboksowane, OS nie wymaga okresowej konserwacji i wszystko działa jak należy. Ok, świetnie. Ale w dalszym ciągu jest to wykastrowany system operacyjny, na którym otworzenie aplikacji desktopowych (których wtedy było od groma w porównaniu do tego, co działo się w oficjalnym repozytorium…) jest niemożliwe. Po co komu taki komputer? Do zabawy? Przeglądania internetu? Za mało.

Za to już Surface Pro był dużo bardziej sensowny. Nieźle wykonany, z ciekawą specyfikacją (i równie ciekawą ceną – ale to urządzenie biznesowe). Z całkiem wydajnym jak na te czasy procesorem, ale z mimo wszystko nielubianym OS-em. Ale swoich entuzjastów znalazł i linii urządzeń udało się utrzymać na rynku. Wydawane co jakiś czas kolejne generacje Surface’ów otrzymują świetne recenzje – nawet ja sam miałem zaszczyt (tak, zaszczyt) testować takie urządzenie. I wiecie, co? Dosłownie płakałem, gdy musiałem oddawać je kurierowi po testach.

Dzisiaj już nikt nie wyśmiewa linii Surface. Dla Microsoftu to bardzo istotny punkt w wynikach sprzedażowych, a wśród konsumentów nowych technologii krąży raczej jedna opinia: to świetne, naprawdę dopracowane urządzenia. Windows 10 pokazał, że komputery Surface mogą być naprawdę funkcjonalne – nie tylko ciekawie skonstruowane, ale i użyteczne. Coraz częściej widać je wśród osób aktywnych zawodowo w kręgu IT – to chyba jeden z ważniejszych dowodów na to, że Surface’y zwyczajnie się poważa.

Czytaj również: Microsoft Edge – nie pozbędziesz się go z Windows 10

Microsoft Edge „ogarnął się”… ale po czasie

Kiedy Microsoft Edge funkcjonował jeszcze jako Project Spartan w testowych wersjach Windows 10, miałem „dobre przeczucie”. Przeglądarka była obietnicą zupełnie nowego rozdania w historii Microsoftu – miała zaakcentować inne podejście do tworzenia takiego produktu. Wiele obiecano, w testowej wersji wszystko działało tak, jak trzeba. Wszystko wyglądało nieźle do premiery Windows 10 na komputerach: wtedy okazało się, że MS Edge wcale nie pojawia się z obiecanymi funkcjami, a i do stabilności można się poważnie przyczepić. Pamiętam tekst, który napisałem tuż po tym, jak nie wytrzymałem i „z hukiem” z Edge’em się rozstałem. Mimo usilnych prób naprawienia relacji z przeglądarką, ta zaskakiwała mnie coraz bardziej (niestety nie były to miłe zaskoczenia).