5 urządzeń smart home, które NAPRAWDĘ WARTO sobie kupić

Jak zwykle przy okazji takich tekstów – nie bijcie, wytłumaczcie (w komentarzu!): to jest subiektywny wybór sprzętów, jakie warto zakupić myśląc o idei smart home. Każdy z Was może mieć na myśli nieco inny zestaw (i bardzo dobrze) lub inne doświadczenia z urządzeniami z kręgu smart home. Swoje typy przedstawcie – tradycyjnie już – w komentarzu.

Prawdziwy smart home powinien mieć… głośnik

Choć nie jestem w stu procentach przekonany do przydatności głośników, szczególnie tych inteligentnych – warto się w niego zaopatrzyć. Chociażby dlatego, że urządzenia audio z Asystentem Google na pokładzie bardzo często charakteryzują się całkiem dobrym dźwiękiem. Możliwość interakcji z wirtualnym pomocnikiem oraz połączenia go z innymi sprzętami znajdującymi się w domu również ma ogromne znaczenie. Co jak co, ale szanujący się „smart home” powinien głośnik mieć.

Ale… jeżeli nie chcecie głośnika z wbudowanym asystentem głosowym, ale przy okazji taki, który można połączyć z siecią WiFi znajdującą się w domu i sparować go na przykład z serwisem streamingowym – nie ma problemu. W pamięci utkwiły mi efektowne (i efektywne) sprzęty od Marshalla, które świetnie wyglądają i rzecz jasna – równie dobrze grają. Głośnik musi być, ale to od Was już zależy jaki ten głośnik będzie.