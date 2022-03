Will Smith niczym Chuck Norris przeszedł z liścia do historii [zobacz memy]

Will Smith otrzymał statuetkę Akademii w 2022 roku, jednak galę przyćmił policzek wymierzony w prowadzącego Chrisa Rocka. Oczywiście, internet odpowiedział na to zdarzenie po swojemu.

Tegoroczna gala rozdania Oscarów nie wyróżniałaby się niczym szczególnym i prawdopodobnie byłaby kolejną, która przyciąga coraz mniejsza widownie (a część ludzi nawet nie wiedziałaby, że się odbyła) gdyby nie wydarzenie z udziałem Willa Smitha i Chrisa Rocka, o którym od początku dnia mówi cały internet. Incydent rozpalił komentarze odnośnie tego, czy zarówno reakcja Willa jak i to, co zrobił były uzasadnione czy nie, oraz czy całość nie była przypadkiem zaplanowanym segmentem, mającym przyciągnąć widzów do cieszącej się znikomą popularnością gali. Niemniej, obrazek, który otrzymaliśmy z miejsca stał się szablonem dal memów, gagów i żartów, często nie mających nic wspólnego z samą konferencją. Postanowiłem zebrać dla was najlepsze, które udało mi się znaleźć.

Will Smith i Chris Rock - najlepsze memy z sytuacją z gali Oscarów