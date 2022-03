Will Smith uderza Chrisa Rocka na scenie! Historyczne zwycięstwo Apple - Oscary 2022

Ta gala zostanie zapamiętana na bardzo długo. Pod niektórymi względami będzie wręcz historyczną ceremonią wręczenia Oscarów, bo po raz pierwszy zwycięsko z pojedynku z innymi tytułami wyszedł film, za którego finansowanie, dystrybucję i wsparcie odpowiada platforma streamingowa. Szanse na taki obrót sprawy były naprawdę spore, bo oprócz "Cody" od Apple TV+, o zwycięstwo walczyły "Psie Pazury" Netfliksa. Rywalizacja była bardzo zażarta i mówimy tu o dziesiątkach milionów dolarów wydanych na promocję.

Apple z Oscarem - historyczny moment

Ostatecznie wielkim wygranym okazuje się "Coda", która wygrała m. in. z "Psimi pazurami", "Diuną", "Drive my car" oraz "Licorice Pizza". Zwycięski film opowiada o jedynej słyszącej osobie w domu, która odkrywa pasję do śpiewu - Ruby będzie musiała wybierać pomiędzy domowymi obowiązkami i realizacją marzeń. Twórcy japońskiego "Drive my car" nie opuścili jednak gali z pustymi rękoma, bo zwyciężyli w kategorii na najlepszy film międzynarodowy. Jane Champion, która była przymierzana do Oscara od miesięcy, odebrała statutkę za najlepszą reżyserię w "Psich pazurach", więc i film Netfliksa wyszedł obronną ręką z tej rywalizacji.

Skandal z Willem Smithem na Oscarach

Po wielu latach w ręce Willa Smitha powędrował Oscar za występ w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina", gdzie wcielił się w ojca tenisistek Sereny i Venus Williams. Pokonał w tej kategorii m. in. Andrew Garfielda z "Tick, tick... BOOM" Netfliksa czy Denzela Washingtona z "Tragedii Makbeta". O wiele częściej, aniżeli samo zwycięstwo, media zapewne będą wspominać starcie Willa Smitha z Chrisem Rockiem. Aktor uderzył w twarz komika, gdy ten był na scenie i zażartował sobie ze stanu żony Smitha. Później Smith przeprosił za swoje zachowanie Akademię i rozpłakał się, gdy odbierał statuetkę i zwracał uwagę, że naszym zadaniem jest kochać i chronić innych ludzi.

Na swoją statutkę długo czekała też Jessica Chastain, która tym razem wygrała Oscara za rolę w "Oczy Tammy Faye", pokonując m. in. Kristen Stewart ("Spencer" i Olivię Colman ("Córka"). W kategoriach muzycznych triumfowały "Diuna" i "Nie czas umierać". Za ścieżkę dźwiękową dopierwszego z wymienionych filmów Oscara otrzymał bowiem Hans Zimmer, a najlepszą piosenką ogłoszono tego wieczoru "No Time To Die" Billie Eilish. Film Denisa Villeneuve okazał się bezkonkurencyjny w wielu innych, bardziej technicznych kategoriach, bo "Diuna" wygrała Oscara także za montaż, montaż dźwięku, efekty specjalne i zdjęcia!

Oscary 2022 - lista zwycięzców

Najlepszy film

"Belfast"

"CODA" (Oscar)

"Drive My Car"

"Nie patrz w górę"

"Diuna"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Zaułek koszmarów"

"Psie pazury"

"West Side Story"

Najlepszy film międzynarodowy

"Drive My Car" (Japonia) (Oscar)

"Przeżyć" (Dania)

"The Hand of God" (Włochy)

"Lunana: A Yak In The Classroom" (Bhutan)

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia)

Najlepszy reżyser

Kenneth Branagh - "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Jane Campion - "Psie pazury" (Oscar)

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye" (Oscar)

Olivia Colman - "Córka"

Nicole Kidman - "Being the Ricardos"

Kristen Stewart - "Spencer"

Penelope Cruz - "Matki równoległe"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Javier Bardem - "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina" (Oscar)

Andrew Garfield - "Tick, tick... BOOM!"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story" (Oscar)

Judi Dench - "Belfast"

Kristen Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Ciaran Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "CODA" (Oscar)

J.K. Simmons - "Being the Ricardos"

Kodi Smith-McPhee - "Psie pazury"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Nasze magiczne Encanto" (Oscar)

"Przeżyć"

"Luca"

"Raya i ostatni smok"

"Mitchellowie kontra maszyny"

Najlepszy dokument

"Chiński sen"

"Attica"

"Przeżyć"

"Ogniem pisane"

"Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)" (Oscar)

Najlepsza muzyka oryginalna

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer (Oscar)

"Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe"- Alberto Iglesias

"Psie pazury" - Jonny Greenwood

Najlepsza piosenka

"Be Alive" - "King Richard: Zwycięska rodzina", wykonanie: Beyonce

"Dos Oruguitas" - "Encanto", wykonanie: Sebastian Yatra

"No Time To Die" - "Nie czas umierać", wykonanie: Billie Eilish (Oscar)

"Somehow you do" - "Four Good Days", wykonanie: Reba McEntire

"Down to Joy" - "Belfast", wykonanie: Van Morrison

Najlepsze kostiumy

"Cruella" (Oscar)

"Cyrano"

"Zaułek koszmarów"

"Diuna"

"West Side Story"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Belfast" (Oscar)

"Nie patrz w górę"

"Licorice Pizza"

"Najgorszy człowiek na świecie"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

Najlepszy scenariusza adaptowany

"CODA" (Oscar)

"Drive My Car"

"Córka"

"Psie pazury"

"Diuna"

Najlepszy montaż

"Nie patrz w górę"

"Diuna" (Oscar)

"Psie pazury"

"Tick, tick,... BOOM!"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

Najlepszy montaż dźwięku

"Belfast"

"Diuna" (Oscar)

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Najlepsza scenografia

"Diuna" (Oscar)

"Zaułek koszmarów"

"Tragedia Makbeta"

"West Side Story"

"Psie pazury"

Najlepsze efekty specjalne

"Diuna" (Oscar)

"Free Guy"

"Nie czas umiera"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

Najlepsza charakteryzacja fryzur

"Cruella"

"Dom Gucci"

"Diuna"

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Oczy Tammy Faye" (Oscar)

Najlepsze zdjęcia

"Diuna" (Oscar)

"Zaułek koszmarów"

"Tragedia Makbeta"

"West Side Story"

"Psie pazury"

Najlepszy film krótkometrażowy

"Ala Kachuu – Take and Run"

"Sukienka"

"The Long Goodbye" (Oscar)

"On My Mind"

"Please Hold"

Krótkometrażowy dokument

"Niech mnie usłyszą"

"Zaprowadź mnie do domu"

"The Queen of Basketball" (Oscar)

"Trzy piosenki dla Benazir"

"Kiedy byliśmy łobuzami"

Krótkometrażowy film animowany