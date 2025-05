Wiemy już dokładnie, co Apple szykuje na 9. czerwca!

Co szykuje Apple w ramach WWDC25?

Co roku Apple przyciąga uwagę całego technologicznego świata swoją konferencją WWDC. Przez lata zdążyliśmy się już przyzwyczaić do pewnego rytuału — nowy iOS, nowy iPadOS, nowy watchOS, aktualizacje macOS i cała masa atrakcji dla deweloperów.

Apple oficjalnie odkryło karty i wiemy, czego się spodziewać po konferencji WWDC25, która rusza 9 czerwca. I nie chodzi tylko o kolejną wersję iOS czy kilka kosmetycznych zmian w macOS. Tegoroczne WWDC to znacznie więcej atrakcji.

WWDC25 startuje już 9 czerwca

Zaczynamy klasycznie — keynote o 19:00 czasu polskiego. To tu Apple pokaże, jaki nowy software trafi do iPhone’ów, iPadów, Maców i całej reszty ich sprzętu. Oprócz systemów takich jak iOS 18, iPadOS 18 czy watchOS 11, w powietrzu czuć coś większego. Jest duża szansa, że Apple Intelligence doczeka się poważnych aktualizacji i w końcu się o nich dowiemy. Możliwe, że Apple w końcu wejdzie do gry na serio. Nowa Siri, dużo głębsze integracje z systemem, może nawet generatywne AI – wszyscy na to czekamy. Podczas WWDC Apple ma pokazać własne podejście do AI, oparte na prywatności i integracji z ekosystemem. Co to oznacza w praktyce? Dowiemy się za niespełna miesiąc.

WWDC25: Atrakcje dla deweloperów

Po keynote’cie, o 22:00, rusza sesja Platforms State of the Union — tu wchodzimy już w bardziej deweloperskie klimaty. Apple pokaże nowe API, zmiany w Xcode, ulepszenia dla twórców aplikacji i gier. To gratka dla programistów, ale nawet jeśli nie kodujesz, warto się temu przyjrzeć. To, co zobaczymy, może dać podpowiedź, dokąd będzie zmierzać cały system Apple w kolejnych latach.

W ciągu całego tygodnia (do 13 czerwca) będzie dostępnych ponad 100 sesji technicznych — w aplikacji Apple Developer i na YouTube. Programiści będą mogli rozmawiać z inżynierami Apple, uczestniczyć w warsztatach online i zagłębiać się w nowe narzędzia. Pojawią się też przewodniki, dokumentacja i – co ważne – dostęp do specjalistów w takich tematach jak uczenie maszynowe, grafika czy SwiftUI.

Nie zabraknie też miejsca dla młodych talentów. Apple po raz kolejny organizuje Swift Student Challenge, a 50 wyróżnionych uczestników zostało zaproszonych do Apple Park na specjalne trzydniowe wydarzenie.

Spodziewamy się również nowości związanych z Apple Vision Pro — być może zapowiedzi premier na nowych rynkach albo aktualizacji visionOS, które otworzą nowe zastosowania. To nadal nowy obszar, ale Apple najwyraźniej ma ambicje, by uczynić z Vision Pro coś więcej niż tylko zabawkę.

Źródło: Depositphotos

Co przygotowało Apple?

Prezentacja inauguracyjna

9 czerwca, godz. 19:00 (czasu polskiego)

Główne ogłoszenia i nowości na wszystkich platformach Apple.

Transmisja: apple.com/pl, aplikacja Apple TV, YouTube.

Po zakończeniu — nagranie dostępne do obejrzenia w dowolnym momencie.

Platforms State of the Union

9 czerwca, godz. 22:00

Szczegóły dotyczące nowych API, narzędzi i możliwości systemów iOS, macOS, watchOS, visionOS itd.

Transmisja: aplikacja Apple Developer, strona Apple Developer, YouTube.

Sesje techniczne i przewodniki

9–13 czerwca

Ponad 100 sesji wideo dostępnych online.

Tematy: nowe technologie, architektury, projektowanie aplikacji i gier.

Wszystko w aplikacji Apple Developer i na kanale YouTube.

Warsztaty i spotkania z inżynierami Apple

Indywidualne i grupowe konsultacje online dla członków Apple Developer Program.

Tematy to m.in. Apple Intelligence, Swift, grafika, ML, narzędzia deweloperskie.

Możliwość zadawania pytań i uzyskania bezpośrednich wskazówek.

Swift Student Challenge

Wyróżnienie dla 50 młodych deweloperów jako Distinguished Winners.

Specjalne, trzydniowe wydarzenie stacjonarne w Apple Park.

Wszystkie materiały mają być dostępne na stronie WWDC25, w aplikacji Apple Developer i na stronie Apple Developer, a także na kanale Apple Developer w serwisie YouTube.