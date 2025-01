Wielkie zmiany w Mapach Google. Na takie ruchy czekaliśmy latami!

Odświeżone Mapy Google: lżejsze i równie wygodne

Od lat Mapy Google na Androidzie nie zmieniały się jakoś drastycznie. Google doskonale wie, że do wszystkich nowości wśród swoich najpopularniejszych aplikacji musi podchodzić z ogromną ostrożnością -- i tutaj również ją zachował. Po latach internetowy gigant zdecydował się jednak zrezygnować z pełnoekranowych białych teł, na rzecz "lżeszych" kart, które można będzie zsunąć w dół i nie pokrywają całości. W górnej części wciąż bowiem "prześwituje" widok Mapy. Co ważne - część z otwartych w ten sposób kart można przymknąć do połowy ekranu, dzięki czemu mamy zarówno podgląd mapy, jak i naszych zapisków itp.

To w gruncie rzeczy najważniejsza ze zmian w Mapach, która stopniowo trafia do użytkowników. Sam sprawdziłem na dwóch urządzeniach z Androidem -- nigdzie jeszcze ten widok nie jest u mnie dostępny, a powyższe zrzuty pochodzą od niezastąpionej ekipy z 9to5Google. Tamtejsza redakcja również wspomina, że z całej palety smartfonów z Androidem -- zmiany te widzą póki co wyłącznie na jednym telefonie. Prawdopodobnie więc kwestią najbliższych tygodni jest przedstawienie ich szerszej publiczności. W ostatnich miesiącach sporo też zadziało się w samych kategoriach. Część opcji zmieniła miejsce pobytu lub nazewnictwo. Jednak są to raczej niewielkie zmiany, do których większość stałych użytkowników Map Google już zdążyła przywyknąć. Teraz są one po prostu dopełniane efektownymi zmianami wizualnymi.