Gemini Live przemówił po polsku - do wyboru kilka naturalnych głosów

Aby skorzystać z Gemini Live po polsku, wystarczy pobrać z Google Play aplikację Gemini lub ją zwyczajnie uruchomić, jeśli już ją posiadacie - od razu przywita Was opcja konfiguracji rozmów na żywo.

Gemini Live to naprawdę konwersacyjna technologia: możesz wspólnie wpadać na nowe pomysły, zgłębiać interesujące Cię tematy, a nawet przygotować się do ważnej prezentacji. Gemini Live nadąża za rozmową, więc możesz mu przerywać, zmienić temat lub dopytać o szczegóły dotyczące konkretnego zagadnienia. Dzięki 10 różnym głosom do wyboru, możesz spersonalizować swoje doświadczenie i znaleźć idealny ton i styl do swojej rozmowy.

Konfiguracja w zasadzie sprowadza się tylko do wyboru głosu, możecie każdy z nich posłuchać i zatwierdzić do rozpoczęcia pierwszej konwersacji w języku polskim. Do wyboru są:

Lira - żeński głos,

Pegasus - męski głos,

Nova - męski głos,

Vega - żeński głos,

Ursa - żeński głos,- chyba najlepszy żeński,

Orbit - męski głos,

Dipper - męski głos,

Orion - męski głos, chyba najlepszy męski,

Eclipse - żeński głos,

Capella - żeński głos.

Jeśli już wybierzecie najlepszy dla siebie głos, możecie zacząć rozmawiać z wybranym asystentem, asystentką AI. Rozmowa jest płynna i dość naturalna, można przerywać i zmieniać tematykę rozmowy, głos dostosowuje się wówczas do nowego trybu, przerywając poprzedni temat rozmowy.

Ważne, by przed rozpoczęciem rozmowy wybrać na ekranie głównym Gemini, wersję 2.0 Flash - ma aktualne dane, Gemini 1,5 Flash dysponuje danymi sprzed roku.

Z kolei, gdy zechcecie zmienić głos asystenta AI, musicie to zrobić w aplikacji Google, klikając swój awatar i później: Ustawienia - Gemini - Głos Gemini.

Również od dziś udostępnione zostaną najnowsze rozszerzenia Gemini, takie jak Kalendarza Google, Listy zadań czy Keep, we wszystkich obsługiwanych językach.

Źródło: Google.