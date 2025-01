Najnowszy "Chromecast" rozczarowuje użytkowników. Oto powód

Google TV Streamer, czyli bezpośredni następca Chromecasta z Google TV, od pierwszych zapowiedzi budzi ogrom emocji. Jedni są zachwyceni zmianą formatu, inni - wręcz przeciwnie. Kompletnie rozczarowani podejściem Google, a także nowym cennikiem, bo najnowsza przystawka daleka jest od miana "taniej". Nie zmienia to jednak faktu, że sprzedaje się jak świeże bułeczki od dnia premiery -- ale teraz jej użytkownicy trafili na irytujący błąd, z którym -- przynajmniej na tę chwilę -- nie udaje im się uporać. I mimo rozmaitych kombinacji, nadal nie udało im się znaleźć rozwiązania napotkanych problemów.

Disney+ jest nieużywalny na Google TV. Masa użytkowników jest wściekła

Disney+ to jedno z największych i najpopularniejszych VOD, które ma wierne grono użytkowników. No i właśnie to ta aplikacja okazuje się kapryśną na Google TV. Mówiąc "kapryśną" -- mam na myśli, że dla wielu... po prostu nieużywalną. W ciągu ostatnich kilku dni zaczęło przybywać skarg na to, że mimo iż aplikacja normalnie się uruchamia i mogą przeglądać bibliotekę serwisu -- to tuż po uruchomieniu jakiegokolwiek materiału, obraz znika z ekranu i słyszalne jest wyłącznie audio. Jak można się było spodziewać: wielu rzuciło się na poszukiwania odpowiedzi: jak to naprawić. I tutaj, niestety, nie ma dobrych odpowiedzi, bowiem większość ze znanych sposobów (jak chociażby instalacja starszej wersji) nie działa. Niektórym udało się uporać z problemem po zmianie domyślnej rozdzielczości wyświetlania multimediów, ale... no właśnie: to wciąż nie jest rozwiązanie, które działałoby u wszystkich.

Wpisów na temat problemów z Disney+ na nowej przystawce do telewizora od Google przybywa, ale od kilku dni ani medialny gigant, ani producent samego urządzenia nic z tym nie robią. Jako że platforma stała się nieużywalną, prawdopodobnie kwestią kilku najbliższych dni jest odpowiednia łatka. Ale to wciąż o kilka dni za długo - takie rzeczy powinny być załatwiane "od ręki".