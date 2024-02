Na poważną zmianę w Apple Watch będziemy musieli poczekać. Oto powód

Nowe ekrany w urządzeniach Apple nadchodzą — to jest pewne

Już od długiego czasu wszyscy informatorzy donoszą, że gigant z Cupertino planuje wielką zmianę wyświetlaczy w swoich urządzeniach na przestrzeni następnych lat. Temat ekranów microLED w przypadku produktów z nadgryzionym jabłkiem w logo pojawia się już od jakiegoś czasu — i oczywiście za takie rozwiązanie należy trzymać kciuki; w końcu wiąże się to z większą jasnością ekranu i dużo lepszą wydajnością energetyczną. Niestety naturalne jest, że przez to zwiększy się cena — i to znacznie, gdyż koszta to jeden z głównych powodów, dla którego Apple nie wprowadziło jeszcze technologii microLED do swoich produktów.

Według wcześniejszych informacji, Apple planuje wprowadzenie wyświetlaczy microLED w wielu swoich produktach: mowa między innymi o Apple Watchach, iPhone'ach i iPadach — zaczynając właśnie od swoich inteligentnych zegarków. Wyświetlacze mają być w pełni opracowane przez samą kalifornijską firmę, co jest sporą zmianą, gdyż za obecne wyświetlacze OLED w Apple Watch Ultra odpowiada firma LG Display. W maju zeszłego roku donosiliśmy, że przecieki sugerowały, jakoby ten wiatr zmian miał rozpocząć się od końcówki 2024 roku lub „dopiero” od 2025 roku. Nowe wieści są jednak jeszcze bardziej negatywne.

Na poważne zmiany w inteligentnych zegarkach Apple będziemy musieli poczekać

Najnowszy raport koreańskiego The Elec sugeruje, że Apple Watch z wyświetlaczem microLED prawdopodobnie będzie opóźniony i pojawi się na rynku dopiero w 2026, a może i nawet w 2027 roku — lecz jest wzmianka, że i 2027 może okazać się zbyt optymistyczną perspektywą. Wygląda więc na to, że zbyt szybko się to nie stanie; i jeśli chcecie Apple Watcha Ultra z microLED-em, to musicie uzbroić się w anielską cierpliwość.

Dlaczego jednak tak długo to wszystko trwa? Na początku wspomniałem, że jedynym powodem dla którego Apple do tej pory nie korzysta z microLED, są koszta — i tak samo jest w tym przypadku. The Elec donosi, że opóźnienie tej decyzji jest spowodowane kosztami i wydajnością produkcji.

Insiderzy są zgodni — Apple Watch Ultra będzie jeszcze większy

Ponadto raport The Elec jest zgodny z jeszcze jedną kwestią, którą poruszali inni insiderzy już od jakiegoś czasu — chodzi o wielkość tarczy nowych wersji Apple Watcha Ultra. Nowe informacje sugerują, że ekran microLED sprawi, że ekran Ultry z 1,93 cala urośnie do przekątnej 2,12 cala. Raport sugeruje jednak, że taki jeden wyświetlacz ma kosztować 150 dolarów, co jest około czterokrotnie większą ceną niż koszt jednego wyświetlacza OLED. Różnica jest więc kolosalna, bo Apple Watch Ultra już teraz nie jest tanim zegarkiem — zostając w dolarach, kosztuje on 799 USD. Co o tym sądzicie?

Zdjęcie: Kamil Świtalski

Źródło: The Elec

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski