Te informacje zasmucą część użytkowników iPhone'ów. Oby się nie sprawdziły

Od premiery iPhone'a dzieli nas jeszcze kilka długich miesięcy. Już teraz jednak przybywa plotek związanych z nową generacją flagowych smartfonów Apple. I jeden z najświeższych przecieków nie napawa specjalnym optymizmem. Chodzi o wielkość baterii w modelach iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Plus z... mniejszą baterią?

Jak wynika z najnowszych informacji podanych przez znanego i cenionego w środowisku leaksterów Majin Bu, "zwykły" iPhone w większym wariancie, czyli iPhone 16 Plus, w tym roku ma doczekać się mniejszej baterii. Tegoroczny model, iPhone 15 Plus, oferuje akumulator o pojemności 4407 mAh. 16 Plus miałby zaoferować... 4006 mAh. Nie da się ukryć, że to spora różnica — i nawet jeżeli smartfon doczeka się nowego, oszczędniejszego w kwestiach zużycia energii, układu, to wciąż nie będzie zmiana ku lepszemu. Wręcz przeciwnie.

Całe szczęście: inne iPhone'y dostaną większe akumulatory

Na szczęście na iPhone 16 Plus i jego baterii kończą się złe informacje. Bowiem w przypadku pozostałych smartfonów z linii iPhone 16, użytkownicy mają otrzymać większe akumulatory. I tak oto:

iPhone 16 ma otrzymać akumulator o pojemności 3561 mAh (iPhone 15 oferuje 3367 mAh);

ma otrzymać akumulator o pojemności 3561 mAh (iPhone 15 oferuje 3367 mAh); iPhone 16 Pro Max ma otrzymać akumulator o pojemności 4676 mAh (iPhone 15 Pro Max oferuje 4441 mAh).

Co więcej — ten ostatni ma otrzymać nowy kształt baterii. Apple w tym roku miałoby porzucić charakterystyczny akumulator w kształcie litery L.

Ile w tym prawdy? Cóż, to tylko plotki

Na tę chwilę warto brać to wszystko z dystansem. Od premiery iPhone 16 dzieli nas jeszcze wiele miesięcy — i jeszcze sporo może się w tym czasie zmienić. Nie wspominając nawet o tym, że samych plotek na temat nowych smartfonów Apple będzie jeszcze multum.