PlayStation Plus w podstawowym abonamencie oferuje dostęp do ograniczonego katalogu darmowych gier. Znacznie lepiej wypada w tym zestawieniu PlayStation Plus Extra lub Premium, które dodatkowo oferują katalog wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. Biblioteka ta stale się zmienia, dochodzą do niej nowe gry, ale również i znikają wybrane pozycje. Sony właśnie zaktualizowało sekcję z tytułami, które w najbliższym czasie znikną z tej usługi. I nie mamy dobrych wiadomości. Maj będzie ostatnim miesiącem, w którym zagracie w wiele odsłon serii Final Fantasy.

PlayStation Plus Extra i Premium. Te gry znikną z abonamentu

21 maja z katalogu gier zniknie 25 tytułów, z czego 6 to prawdziwe klasyki gatunku JRPG. Jeśli jeszcze nie nadrobiliście kilku najważniejszych części Final Fantasy, trzeba się pospieszyć. Oto, co z PlayStation Plus Extra i Premium zniknie w przyszłym miesiącu:

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS4, PS4)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

ELEX

Monster Jam Steel Titans 2

Minit

Observation

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XV: Royal Edition

Na otarcie łez, już dzisiaj do katalogi gier w ramach PlayStation Plus Extra i Premium zawitały:

Dave the Diver (PS4, PS5)

Oddballers (PS4)

Construction Simulator (PS4, PS5)

The Crew 2 (PS4)

Raji: An Ancient Epic (PS4, PS5)

Lego Ninjago Movie Videogame (PS4)

Nour: Play With Your Food (PS4, PS5)

Deliver Us Mars (PS4, PS5)

LEGO Marvel’s Avengers (PS4)

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Blade (PS5)

A niebawem dołączą tam kolejne, w tym Tales of Kenzera: Zau (PS5) oraz Animal Well (PS5).