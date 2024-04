Frostpunk 2 na nowym gameplayu. Zmieniło się prawie wszystko

Frostpunk 2 – druga odsłona polskiej gry strategicznej z elementami survivalu – zbliża się wielkimi korkami. Już w lipcu tego roku gracze ponownie przeniosą się do mroźnej krainy, stworzonej przez 11 bit Studios, by zarządzać kolonią ostatnich bastionów ludzkości. Twórcy podzielili się nowym fragmentem rozgrywki z bogatym komentarzem, by podgrzać atmosferę trwających aktualnie beta-testów.

Frostpunk 2 na pierwszym miejscu stawia relacje społeczne

Wszyscy gracze, którzy zamówili Frostpunka 2 w edycji przedpremierowej, otrzymali wczoraj dostęp do zamkniętych testów beta, dzięki czemu mogą przetestować najnowszą odsłonę na kilka miesięcy przed premierą. Ci, którzy nie zdecydowali się na zakup w ciemno, mogą rzucić okiem na omówienie rozgrywki i wyszczególnienie nowości, przedstawione w najnowszym filmie developerów.

Dowiemy się z niego między innymi, że Frostpunk 2 to nie byle kontynuacja, a zupełnie nowa gra, osadzona na fundamentach „jedynki”. Akcja rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z poprzedniej części, ale atmosfera świata nie zmieniła się na lepsze – bohaterowie oddani pod opiekę gracza wciąż muszą zmagać się ze skrajnie niskimi temperaturami, niedoborem surowców i wewnętrznymi konfliktami.

To właśnie te społeczne aspekty będą najważniejszą zmianą we Frostpunk 2. Twórcy przekazali, że druga odsłona będzie kłaść większy nacisk na interakcje i między bohaterami NPC oraz ich relacje. Dotychczasowe frakcje rozpadły się, a społeczeństwo zaczyna się różnicować i radykalizować – rolą gracza będzie zapanowanie nad tym kotłującym się chaosem. To oczywiście nie wszystko. Wciąż konieczne będzie odpowiedzialne zarządzenie surowcami, rozbudowywanie miasta na większą niż dotychczas skalę i zabezpieczanie go przed nowymi wyzwaniami ze strony natury.

Jak wziąć udział w testach? Konieczny będzie zakup edycji przedpremierowej w wersji Deluxe (na Steam wyceniona na 233,99 zł) i zainstalowanie gry na dysku. Warto pamiętać jednak, że testy trwają do 22 kwietnia. Premiera gry została zaś zaplanowana na 25 lipca.