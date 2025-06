Android 16 na smartfonach. Te modele dostaną aktualizację

Masz smartfon od OPPO? Już niebawem możesz spodziewać się aktualizacji do Androida 16. Oto lista kompatybilnych modeli.

Android 16 zadebiutował oficjalnie kilkanaście dni temu – w pierwszej kolejności na smartfonach Google Pixel. Na początek z aktualizacji mogli skorzystać, jak co roku, posiadacze smartfonów Google Pixel. W tym roku jak Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold i Pixel 9a. Co się zmieniło w tej wersji systemu? Jednym z najbardziej zauważalnych ulepszeń w Androidzie 16 jest nowa funkcja o nazwie Live Updates. Dzięki niej aplikacje mogą prezentować na ekranie blokady oraz w panelu powiadomień dynamiczny pasek postępu, który pozwala śledzić na bieżąco przebieg różnych czynności – przykładowo, czas oczekiwania na zamówiony transport lub aktualny wynik meczu. W pasku stanu pojawia się także niewielki element, umożliwiający szybki dostęp do aplikacji obsługującej daną aktywność.

Google zdecydowało się również na usprawnienie zarządzania powiadomieniami: od wersji Android 16 powiadomienia pochodzące z tej samej aplikacji będą automatycznie grupowane, co ma ograniczyć tzw. „chaos informacyjny” i ułatwić użytkownikowi kontrolę nad nimi. W systemie pojawiły się także zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Pakiet Zaawansowana Ochrona (Advanced Protection) oferuje dodatkowe zabezpieczenia przed atakami online, szkodliwymi aplikacjami, niebezpiecznymi stronami internetowymi oraz próbami oszustw telefonicznych.

Android 16 wprowadza również nowe opcje personalizacji. Użytkownicy mogą teraz przypisać gest podwójnego naciśnięcia przycisku zasilania do uruchomienia aparatu lub aplikacji Portfel Google. W systemie pojawił się także nowy, bardziej wyraźny wskaźnik ładowania w stylu Material 3, który widoczny jest już po wprowadzeniu kodu PIN, jeszcze przed pojawieniem się ekranu głównego.

Masz ten smartfon? Wkrótce otrzymasz Androida 16

Choć priorytet w dostępnie do Androida 16 mają posiadacze smartfonów Google Pixel wkrótce i inni producenci zaczną udostępniać ją swoim klientom. Wczoraj informowaliśmy o modelach od Motoroli, która zapowiedziała wsparcie dla nowego systemu operacyjnego i funkcji, które w nim debiutują. Dziś prezentujemy smartfony marki OPPO, które z niemal całą pewnością otrzymają Androida 16. Które smartfony mogą liczyć na aktualizację? Poniższą listę przygotował serwis Gizmochina na podstawie informacji o wsparciu aktualizacji systemowych dla poszczególnych modeli:

OPPO Find N

OPPO Find N5

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X

OPPO Find X8

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X7

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X6

OPPO Find X6 Pro

OPPO Reno

OPPO Reno 14

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 13

OPPO Reno 13 Pro

OPPO Reno 13F (LTE/5G)

OPPO Reno 12

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 12F (LTE/5G)

OPPO Reno 11

OPPO Reno 11 Pro

OPPO Reno 11F

OPPO A

OPPO A5 (LTE/5G)

OPPO A5x (LTE/5G)

OPPO A5 Pro (LTE/5G)

OPPO A5 Energy

OPPO F

OPPO F29

OPPO F29 Pro

OPPO F27

OPPO F27 Pro

OPPO F25 Pro

OPPO K

OPPO K13

OPPO K12

OPPO K12x

OPPO K12 Plus

Tablety OPPO Pad

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Pad 3

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad SE

Lista jest długa i niewykluczone, że się zmieni – warto wypatrywać oficjalnych informacji od OPPO. Gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, z pewnością