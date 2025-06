Android Auto nie zwalnia tempa. Oto zmiany, których pragnęliśmy!

Android Auto w ostatnich tygodniach nie traci szybkości - i stale potrafi zaskoczyć nas czymś nowym, ale to dobrze! Bo o ile od lat już przywykliśmy do automatycznej zmiany trybów z ciemnego na jasny w zależności od naszych preferencji czy tego co dzieje się za oknem w smartfonach, o tyle system samochodowy od Google w tym temacie był daleko w tyle. Blisko 6 lat temu internetowy gigant usunął jasny motyw i... słuch po nim zaginął. Aż do teraz.

Od jakiegoś czasu docierały do nas nieśmiałe sygnały, że jasny motyw w Android Auto może powrócić. Pierwsze informacje w temacie pojawiły się już wieeeele miesięcy temu. Ale tak na dobre od ubiegłego miesiąca zrobiło się nieco głośniej, bowiem wszystko wskazuje na to, że Google jest już na finiszu prac związanych z jasnym motywem dla swojego motywu dla samochodów.

Jasny motyw w Android Auto tuż za rogiem! Szykuje się wielki powrót po latach

Jak informuje serwis Android Authority, wersja 14.7.152544 aplikacji Android Auto skrywa w sobie opcje umożliwiające aktywację jasnego motywu. AssembleDebug podczas analizy kodu oprogramowania, odkrył w ustawieniach podsekcję „Motyw” w zakładce „Ekran”. To właśnie tam każdy użytkownik platformy będzie mógł już niebawem wybierać między trybami: automatycznym, jasnym i ciemnym. To ogromny krok naprzód w porównaniu do obecnej opcji „Tryb dzień/noc dla map”, która ogranicza się jedynie do nawigacji w Mapach Google. Nowy system ma objąć cały interfejs Android Auto, co zapewni nie tylko spójność wizualną, ale także wygodniejsze użytkowanie i więcej opcji personalizacji.

Źródło: https://www.androidauthority.com/android-auto-theme-options-light-theme-3569809/

Choć początkowo spodziewano się premiery tej funkcji podczas Google I/O 2025, wydarzenie to nie zaserwowało nam żadnych oficjalnych informacji w temacie. Jednak obecność ukrytych elementów jasnego motywu w najnowszej wersji aplikacji sugeruje, że jego debiut jest bliżej niż dalej - i tak naprawdę jego finalizacja jest na ostatniej prostej.

Android Auto nie ma czasu zwolnić. Co rusz zachwyca nas czymś nowym

Google nie poprzestaje na zmianach wizualnych. W najbliższej przyszłości Android Auto wzbogacić ma się również o kolejne kategorie aplikacji: m.in. przeglądarki internetowe czy oprogramowanie do oglądania wideo. Warto mieć jednak na uwadze, że te ostatnie mają działać wyłącznie w wybranych, kompatybilnych, pojazdach i wymagać smartfonów z Androidem 16. Wielką zmianą ma być też szeroka dostępność pogodynek, które, póki co, wciąż są jeszcze w fazie testowej, a zatem trzeba się liczyć z ich ograniczoną dostępnością. Wyraźnie widać, że Google stawia na większą personalizację - i stopniowe odkrywanie kart i serwowanie nowych opcji, które czynią ich platformę jeszcze wygodniejszą w użyciu.