Android z nową, fenomenalną, funkcją! Google robi to znakomicie

W erze cyfrowej, gdzie bezpieczeństwo danych i wygoda użytkowania są równie istotne, Android nieustannie podnosi poprzeczkę w zakresie zarządzania multimediami. Wbudowane narzędzie wyboru zdjęć (tzw. photo picker) to element systemu, który już kilkanaście dobrych miesięcy temu wprowadził rewolucję w zakresie udostępniania grafik w aplikacjach mobilnych. Zamiast udostępniania całego archiwum, użytkownik może precyzyjnie wybrać te obrazy, do których dana aplikacja ma mieć dostęp. To rozwiązanie, które znacząco poprawiło poziom prywatności i kontroli.

Reklama

Przed wprowadzeniem zmian w narzędziu do wyboru grafik, każda aplikacja żądająca dostępu do obrazów (jak chociażby Instagram, Messenger czy WhatsApp) wymagała udzielenia pełnego dostępu do naszej galerii. To w praktyce okazywało się nie tylko niewygodne, ale przede wszystkim budziło sporo obaw dotyczących prywatności. Nowy mechanizm pozwolił użytkownikom decydować, które zdjęcia chcą udostępnić, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu do prywatnych plików. Teraz nadeszły jednak zmiany, które czynią wybór zdjęć łatwiejszym niż kiedykolwiek!

Nowe funkcje które uprzyjemnią korzystanie z Androida. Wyszukiwarka zdjęć i przewijanie po dacie

Android nie poprzestaje na raz wprowadzonych innowacjach. Jak informuje niezastąpiony w temacie serwis Android Authority, Google wdraża właśnie kolejną aktualizację narzędzia wyboru zdjęć, która jeszcze bardziej usprawni codzienne korzystanie z tej funkcji. Najważniejszą ze zmian jest wyszukiwarka grafik, Intuicyjny pasek wyszukiwania, który pojawi się nad przyciskami „Zdjęcia” i „Kolekcje”. Dzięki temu użytkownik z łatwością odnajdzie konkretne fotografie, wpisując np. imię osoby lub opis sceny, podobnie jak w klasycznej wyszukiwarce znanej z platformy Zdjęcia Google.

Kolejną planowaną ze zmian jest przewijanie po dacie. Choć funkcja jest jeszcze w fazie rozwoju, jej koncepcja jest prosta i niezwykle praktyczna. Na krawędzi ekranu pojawi się specjalny uchwyt, który umożliwi szybkie przewijanie galerii zdjęć według dat. To szczególnie przydatne dla osób, które mają tysiące fotografii i chcą błyskawicznie dotrzeć do interesującego je okresu.

Małe-wielkie zmiany. Na takich funkcjach nam zależy!

Zmiany takie jak te może nie są rewolucją, które wywróciłyby cały system do góry nogami. Nie rzucają się też w oczy tuż po wzięciu smartfona do ręki. Wierni użytkownicy jednak bez wątpienia je zauważą i prędzej czy później: z przyjemnością z nich skorzystają. I to właśnie takie innowacje budzą najwięcej pozytywnych emocji, bo kierowane są bezpośrednio ku użytkownikom danych rozwiązań!