Wielka wyprzedaż elektroniki w Biedronce. Masa przydatnych gadżetów taniej

W sklepie internetowym Home Biedronka ponownie ruszyła seria atrakcyjnych promocji na elektronikę i sprzęt codziennego użytku. Tym razem w ofercie znalazły się m.in. tablety, smartwatche, odkurzacze, alkomaty, powerbanki, a nawet... rower elektryczny. Zniżki sięgają nawet 50%, a produkty dostępne są w limitowanej liczbie – warto więc się pospieszyć. Promocje obowiązywać będą wyłącznie do 29 czerwca.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

Za 499 zł (zamiast 799 zł) można nabyć tablet marki EXTRALINK z ekranem 10,1", 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie sprzedawane jest w komplecie z etui, myszką i rysikiem, co czyni je gotowym zestawem do pracy lub nauki.

W promocyjnej cenie 259 zł (obniżka z 399 zł) dostępny jest również nowoczesny smartwatch Tracer z ekranem AMOLED 1,43". Urządzenie wyposażone jest w funkcję GPS, co docenią osoby aktywne fizycznie i ceniące sobie dokładne monitorowanie swojej lokalizacji podczas spacerów, biegania czy jazdy na rowerze.

Do 499 zł została przeceniona także bezprzewodowa pionowa wersja odkurzacza Greenote GSC60, oferująca moc ssania na poziomie 33 kPa. Sprzęt wyróżnia się lekkością, eleganckim designem i dużą efektywnością w czyszczeniu zarówno podłóg, jak i dywanów. To dobra opcja dla osób ceniących sobie wygodę i brak konieczności korzystania z przewodów.

Z kolei kierowcy mogą skorzystać z 50-procentowej obniżki na alkomat HR01 marki IBOX. Teraz dostępny jest w cenie 229 zł (zamiast 459 zł). Urządzenie wyposażono w precyzyjny czujnik elektrochemiczny, wyświetlacz LCD oraz funkcję ładowania przez USB-C. Pomiar wykonywany jest z dokładnością do 0,05‰, co czyni go wiarygodnym narzędziem dla każdego, kto chce upewnić się co do swojej trzeźwości przed jazdą.

Kolejną propozycją jest powerbank o imponującej pojemności 30 000 mAh, dostępny za 199 zł. W zestawie można dodatkowo dobrać dwa mniejsze powerbanki TRACER ENERGO (10 000 mAh) w promocyjnej cenie 1 zł każdy. To doskonała oferta dla osób, które często podróżują lub korzystają z wielu urządzeń mobilnych wymagających częstego ładowania.

Prawdziwym hitem promocji jest jednak damski rower elektryczny SANICO G-lady, który przeceniono aż o 50%. Teraz kosztuje jedynie 2999 zł zamiast 5999 zł. Posiada silnik o mocy 250 W, zasięg do 60 km, 28-calowe koła oraz baterię o pojemności 10,4 Ah. Dzięki wygodnemu siodełku, koszykowi na zakupy i niskiej ramie, model ten świetnie sprawdzi się w miejskich i podmiejskich trasach.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb