Takiej promocji się nie spodziewałeś. Kup laptopa i tankuj taniej samochód

Sklepowe promocje na laptopy i sprzęt komputerowy to nie tylko niższe ceny. Często otrzymamy coś ekstra – bonus w postaci jakiegoś akcesorium, gry, lub bonu zakupowego na przyszłe zakupy. Z zaskakującym i dość niespotykanym pomysłem przychodzi Intel, który w ramach współpracy z Media Expert. Z okazji zbliżających się wakacji, producent procesorów i popularna sieć sklepów z elektroniką zachęcają do zakupu laptopa i skorzystania ze specjalnej promocji, gdzie do zdobycia jest... bona na 500 zł do wydania na paliwo na stacjach BP.

Jak to działa?

Kup objęty promocją laptop w dniach 12.06.2025 r. – 30.06.2025 r. oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie promocjaintel.pl/promocje/bp, aby odebrać nagrodę. W ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji na wskazany w formularzu adres e-mail otrzymasz wiadomość z bonem paliwowym o wartości 500 zł. Warto się pospieszyć, bo bonów w tej promocji jest tylko 150.

Media Expert z ciekawą promocją. Kup laptopa i tankuj taniej

Które z laptopów w ofercie Media Expert kwalifikują się do promocji i uzyskania bonu paliwowego BP o wartości 500 zł? To m.in.:

HP Victus Gaming 16-r1201nw 16.1" IPS 240 Hz, i5-14450HX, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX4060, Funkcje AI – za 5299 zł

ASUS VivoBook 16 V3607VU-RP148 16” 144 Hz, Core 5 210H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI – za 3679 zł z kodem L130615-200625

ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-I5165W 16" IPS 144 Hz, Core 5 210H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX4050 DLSS 3, Windows 11 Home, Funkcje AI – za 3999 zł

GIGABYTE G5 MF5-H2EE353KD 15.6" IPS 144 Hz, i7-13620H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI – za 3999 zł

LENOVO Legion 5 16IRX9 16" IPS 165 Hz, i5-13450HX, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX4060 DLSS 3, Funkcje AI

Regulamin i szczegóły promocji dostępne są na stronach Media Expert. Przed zakupami warto dodać, że z promocji wyłączone są produkty wskazane w kategorii OUTLET.

