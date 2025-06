Castorama rozpieszcza majsterkowiczów. Narzędzia MacAllister i inne taniej

W najnowszej ofercie Castoramy pojawiła się szeroka gama elektronarzędzi i sprzętów ogrodowych w promocyjnych cenach. Znajdziemy w niej zarówno urządzenia przeznaczone do prac remontowych, jak i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Promocje obejmują znane marki takie jak YATO, Bosch, NAC, MacAllister czy Erbauer, a niektóre pozycje wyróżniono jako „castohity”, czyli oferty limitowane z wyjątkowo atrakcyjnymi cenami.

Reklama

Niezbędnik ogrodniczy w Castoramie

Wśród najciekawszych propozycji wyróżnia się kosiarka spalinowa z napędem (1298 zł), wyposażona w silnik o mocy 2,75 kW, zbiornik paliwa 1,6 l i kosz o pojemności aż 60 l. To idealna propozycja dla właścicieli dużych trawników. Z kolei kosa spalinowa NAC BP427CA (448 zł) sprawdzi się tam, gdzie standardowa kosiarka nie da rady – przy krawędziach i w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie oferuje moc 1,2 kW i średnicę cięcia 42 cm.

Dla szukających lekkiego i wygodnego rozwiązania, podkaszarka akumulatorowa Mac Allister (118 zł) oraz nożyce do krzewów i trawy Bosch Isio (298 zł) będą dobrym wyborem.

Castorama przygotowała także szeroki wybór urządzeń do użytku warsztatowego. Na szczególną uwagę zasługuje ukośnica z posuwem Erbauer o mocy 1800 W (1298 zł), wyposażona w tarczę 305 mm i poziomicę laserową – idealna do cięcia drewna i paneli pod kątem. Do lżejszych prac rekomendowana jest szlifierka kątowa Erbauer 18 V (548 zł), sprzedawana z akumulatorem 4,0 Ah i tarczą 125 mm.

Dla osób zajmujących się glazurnictwem przygotowano przecinarkę do glazury o mocy 800 W (698 zł) z ostrzem 200 mm oraz system do szlifowania płytek YATO (99,98 zł) pozwalający na pracę pod kątem 45°. Te urządzenia pozwolą precyzyjnie i bezpiecznie obrabiać płytki ceramiczne.

W ofercie znajdziemy także szlifierkę kątową YATO o mocy 1100 W (148 zł) z regulacją prędkości oraz wiertarko-wkrętarkę 18 V tej samej marki (208 zł), która posiada moment obrotowy 45 Nm i akumulator 2 Ah w zestawie.

Warto również wspomnieć o odkurzaczu warsztatowym S/M 20 l marki MacAllister za 198 zł, który umożliwia odkurzanie zarówno na mokro, jak i na sucho. Wyposażony w funkcję odciągu pyłu, doskonale sprawdzi się w garażu, warsztacie lub na placu budowy.

Grafika: depositphotos