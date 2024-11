Wielka aktualizacja Telegrama. Oto co przygotowali twórcy

Wideo na Telegrami jeszcze nigdy nie wyglądały tak dobrze

Pierwszą z nowości jest zmiana w przesyłanych filmach. Nowe filmy na dużych kanałach to w jakiej jakości zostanie odtworzony film jest wybierane automatycznie i bazuje to na jakości naszego połączenia z internetem. Pozwala to nie tylko na szybsze ich wczytywanie, ale także oszczędność transferu. Teraz użytkownicy otrzymują opcję samodzielnego wyboru jakości spośród trzech opcji: wysokiej, średniej lub niskiej. Ponadto na iOS udoskonalono tryb obrazu w obrazie.

Ponieważ użytkownicy nie muszą już oglądać filmów w rozdzielczości, w której zostały przesłane, właściciele dużych kanałów mogą teraz publikować lepszej jakości wideo. Nie muszą już przetwarzać swoich filmów dla lepszych doświadczeń podczas oglądania — Telegram będzie teraz optymalizował za nich każde przesłane wideo i kompresował je do kilku jakości. Użytkownicy z gorszymi połączeniami automatycznie otrzymają bardziej skompresowane wideo, a ci z szybkim internetem doświadczą pełnej rozdzielczości.

Ponadto odtwarzacz doczekał się bardzo istotnej zmiany. Nareszcie twórcy komunikatora pozwolili nam zmieniać prędkość odtwarzania. Po przytrzymaniu palcem po prawej stronie filmu, automatycznie aktywuje się odtwarzanie z prędkością 1,5x. Dodatkowo gestem przesunięcia palcem w prawo, możemy przyspieszyć aż do 2,5x.

Multimedia do wysłanej wiadomości. Teraz można to zrobić także przy edycji

Edycja wiadomości na Telegramie od lat nie stanowi żadnego problemu. Teraz jednak wkracza ona na zupełnie nowy poziom, bo poza edycją tekstu -- możemy również dołączyć multimedia. Od zdjęć, przez wideo, na dokumentach kończąc. Wisienką na torcie, jak na edycję przystało, jest możliwość zastąpienia multimediów. Jeżeli załączyliśmy zły zrzut ekranu czy nie to ujęcie które chcieliśmy - teraz nie trzeba już kasować wiadomości, bo można to załatwić edycją.

A kiedy już jesteśmy przy edycji: dodano także dokładniejsze informacje na temat edycji -- a dokładniej: kiedy ostatni raz dokonano zmiany. Dokładne informacje w małych grupach i prywatnych czatach mają także dokładne informacje na temat odczytania wiadomości przez każdego z użytkowników.