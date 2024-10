WhatsApp rozwija lubiany moduł. Oto nowe opcje

Prawdopodobnie wielu z Was doskonale pamięta jeszcze czasy, w których to wszyscy zachłysnęli się popularnością Snapchata i skopiowali tamtejsze Relacje. Były dosłownie w każdym możliwym miejscu, ale w gruncie rzeczy przyjęły się przede wszystkim na Instagramie. Meta jednak się nie poddaje i wciąż forsuje je na Facebooku i WhatsAppie właśnie.

W przypadku tej drugiej platformy faktycznie w ostatnim czasie widzę coraz więcej osób udostępniających tam treści - więc prawdopodobnie lata forsowania tej funkcji się przydały. Teraz twórcy komunikatora rozwijają ten moduł i dodają mu dwie nowe opcje. Opcje, które prawdopodobnie doskonale znacie już chociażby z Instagrama. Bo aż zadziwiającym jest to, że wcześniej ich tu jeszcze nie było.

Statusy na WhatsApp z nowymi opcjami. Komunikator nadgania konkurencję

WhatsApp nareszcie pozwala wejść w interakcję ze Statusami, które dotychczas były tam kompletnie niedostępne. Wśród nich znalazły się dwie opcje, które... wydają się być od lat podstawą w przypadku takich usług. Tymczasem to, co jest oczywistością dla większości -- w WhatsAppie dopiero się pojawia. Mowa tutaj o polubieniach statusów ( jednym dotknięciem przycisku poinformuj wybraną osobę, że o niej myślisz lub że cieszy Cię jej status. Polubienia statusu są prywatne i nie mają licznika, więc tylko osoba, której status polubisz, może je zobaczyć na liście widzów) oraz prywatnych wzmiankach (upewnij się, że najbliższe Ci osoby widzą Twój status i umożliw im łatwe udostępnienie tego statusu ich odbiorcom, wspominając o nich prywatnie. Osoby, o których wspomnisz, zostaną powiadomione prywatnie, a wzmianka nie będzie widoczna w Twoim statusie).

To rzecz, z której od dawna korzystamy chociażby na wspomnianym już Instagramie. Teraz będziemy mogli zrobić z nich użytek również i tutaj. Z jednej strony: lepiej późno, niż wcale. Z drugiej: można zakładać, że skoro Meta poświęca czas na rozwój ten funkcji, to robi to nie bez powodu. Ta prawdopodobnie jest coraz chętniej wykorzystywana przez użytkowników, stąd pomysł na jej dalszy rozwój.

WhatsApp nadrabia zaległości. Nowe funkcje niebawem trafią do użytkowników

Jak czytamy we wpisie na oficjalnym blogu WhatsApp -- funkcje te są już powoli wdrażane. Tym samym można zakładać, że w ciągu najbliższych kilku dni/tygodni będą dostępne dla wszystkich.

Na tym jednak jeszcze nie koniec -- bowiem dowiadujemy się, że na tym jeszcze nie koniec. I w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się więcej funkcji dla statusów oraz karty aktualizacje.

A w międzyczasie możemy także wypatrywać zapowiedzianych nowych funkcji dla wideorozów w komunikatorze. Już w najbliższym czasie mają tam pojawić się tła i filtry. Wielcy nieobecni, za którymi wielu rozglądało się już od dawna.