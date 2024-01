Top Gun 3 powstaje! Fani zachwyceni powrotem Toma Cruise’a

Tom Cruise gra na dwa fronty? Aktor zagra w hicie Paramount mimo umowy z Warner Bros.

Dopiero co świat obiegła informacja o tym, że Tom Cruise podpisał umowę z Warner Bros. — nie była ona jednak na wyłączność, czego efekty widać niemal od razu — okazuje się, że w najbliższym czasie całkowicie skupi się na produkcjach Paramount. Na ten moment Cruise skupia się na Mission: Impossible 8, ale teraz dowiadujemy się, że wkrótce będzie brał udział w kolejnej wielkiej produkcji — i ku uciesze fanów, jest to Top Gun 3!

Według Deadline, prace nad Top Gunem 3 trwają od jesieni 2023 roku, lecz do tej pory było to utrzymywane w tajemnicy. Trzeba przyznać, że odsłonięcie kart w tym momencie, kiedy w ostatnim czasie sporo mówi się o aktorze wcielającym się w główną rolę w Top Gunie, jest niezłym pomysłem. Co na ten moment wiemy o „trójce”?

Top Gun 3 — co na tę chwilę wiemy o filmie?

Za scenariusz do Top Guna 3 ma być odpowiedzialny Ehren Kruger, który współtworzył Top Gun: Maverick, i już teraz zajmuje się pisaniem roboczej wersji. Do tego za kamerą ma powrócić Joe Kosinski, który był reżyserem poprzedniej odsłony, za to w głównych rolach mamy zobaczyć oczywiście Toma Cruise’a, a obok niego pojawią się Miles Teller i Glen Powell. Producentami za to mają być Jerry Bruckheimer i David Ellison. To, że kontynuacja powstaje, nie jest jednak wielkim zaskoczeniem, patrząc na wyniki poprzedniej odsłony — Top Gun: Maverick to najbardziej dochodowy film w karierze Cruise’a: mowa tutaj o kwocie rzędu niemal 1,5 miliarda dolarów. W zeszłym roku film zdobył Oscara za najlepszy dźwięk, lecz sumarycznie był nominowany do aż sześciu Oscarów.

Kiedy Top Gun 3 pojawi się w kinach? Cóż, na pewno nie należy spodziewać się tego zbyt szybko — prace nad Mission: Impossible 8 mają trwać do połowy przyszłego roku, a poprzednia odsłona Top Guna powstawała kilka lat, zanim finalnie trafiła na wielki ekran. Z tyłu głowy warto mieć również fakt, że Universal pracuje nad filmem o kosmosie z udziałem NASA, którego reżyserem jest Doug Liman. Możliwe więc, że na Top Guna 3 będziemy musieli trochę poczekać — ale sam fakt potwierdzenia, że prace nad filmem trwają, jest już świetną informacją.

Źródło: Deadline