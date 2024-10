W 4. sezonie "Wiedźmina" powrócą bohaterowie, których mieliśmy więcej nie zobaczyć

Czwarty sezon serialu "Wiedźmin" zbliża się wielkimi krokami. Po wielkim trzęsieniu ziemi i zmianach w serialowej obsadzie, ku zaskoczeniu wielu... w serii ponownie ma pojawić się dwójka bohaterów, których nikt się tam już nie spodziewał.

Coen i Lambert w 4. sezonie "Wiedźmina"

Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarła redakcja Redanian Intelligence, w najnowszym sezonie serialu "Wiedźmin" zobaczymy wiedźminów, których mogliśmy oglądać na ekranach w drugim sezonie serialu. Mowa o Coenie (w tej roli Zates Atour) oraz Lambercie (w którego wcielił się Paul Bullion).

Informacja na temat ich powrotu do serialu wzbudziła sporo emocji, przede wszystkim z jednego powodu. To postacie, które nie powracają w dalszych historiach w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Tym samym zaczęły się analizy i domyślanie o co może chodzić w ich powrocie.

Coen i Lambert powrócą do Wiedźmina, by... nagrać sceny z nowym Geraltem?

Najbardziej prawdopodobną z dotychczasowych teorii wydaje się ta, że Zates Atour i Paul Bullion ponownie wcielą się w role Coena i Lamberta ze względu na... nagranie retrospekcji u boku nowego Geralta. Warto mieć bowiem na uwadze, że od czwartego sezonu w tej roli nie zobaczymy już Henry'ego Cavilla — a zastąpi go Liam Hemsworth.

Twórcy oficjalnie nie zabierają jeszcze głosu w temacie - i możliwe, że odpowiedź na pytania co Coen i Lambert robią w 4. sezonie "Wiedźmina" poznamy dopiero... po premierze nowych odcinków. Ta planowana ma być na przyszłym rok - konkretna data nie jest jeszcze znana.