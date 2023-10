Nowa gra w uniwersum Wiedźmina już niedługo. Poznajcie "Ścieżkę Przeznaczenia".

Fani sagi o Wiedźminie, którzy kochają gry (ale niekoniecznie te komputerowe lub konsolowe) mają na co czekać. Już za chwilę startuje preorder nowej karcianki opartej na kultowych książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jej tytuł to "Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia", a my postanowiliśmy sprawdzić, co już wiadomo na jej temat.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia - co wiemy o nowej karciance?

Zacznijmy od tego, że gra nie trafi od razu do sklepów. Będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim "Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia" pojawi się w tradycyjnej dystrybucji. Twórcy zdecydowali się bowiem uruchomić kampanię crowdfundingową na platformie gamefound.com, co nie jest chyba niczym nowym w świecie planszówek. Co ciekawe, przedsprzedaż nie została jeszcze uruchomiona. Na razie można przyłączyć się do grona obserwatorów. Dla twórców kolejne serduszka to wskaźnik zainteresowania, a dla graczy najlepszy sposób, aby nie przegapić dnia premiery. A ta już 19 października. Kampania crowdfundingowa ma potrwać 20 dni, a więc skończy się 7 listopada. W tej chwili stronę gry obserwuje już ponad 35 tysięcy osób.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia – Co to za gra?

"The Witcher: Path of Destiny" (bo tak brzmi anglojęzyczny tytuł gry) to oficjalnie karcianka, ale patrząc na bogatą zawartość pudełka, można chyba również nazywać ją planszówką. W rozgrywce może brać udział od 1 do 5 graczy. Czas jednej sesji to od 45 do 90 minut. Gracze wcielają się w postacie takie jak Geralt, Yennefer, Ciri, Vesemir lub Jaskier, by opowiedzieć na nowo kultowe historie z sagi o Wiedźminie. Jak sugerują twórcy, tytuł przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 14 rok życia. Warto zaznaczyć, że "Ścieżka Przeznaczenia" nie jest bezpośrednią kontynuacją gry "Wiedźmin: Stary Świat", za którą również stał Łukasz Woźniak. To kolejne opowieści z zupełnie nową mechaniką.

Preorder gry Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia – warto pilnować daty startu kampanii crowdfundingowej!

Zanim przejdziemy do informacji na temat samej rozgrywki (którą najlepiej opisuje film opublikowany na YouTube), warto wspomnieć o bonusie, który przewidziano dla pierwszych founderów. Osoby, które zdecydują się kupić "Ścieżkę Przeznaczenia" w dniu startu kampanii crowdfundingowej otrzymają figurkę przedstawiającą Geralta na Płotce oraz specjalną planszetkę gracza.

O co chodzi w grze Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia?

Gracze mogą wybrać jednego z głównych bohaterów sagi, aby ponownie wziąć udział w znanych przygodach. Każda z postaci posiada unikalne zdolności, które wpływają na przebieg gry. Decyzje podjęte przez grupę graczy determinują to, jak zakończy się historia, ale tylko jedna osoba może zostać zapamiętana jako bohater... Podstawowa wersja gry zawiera 3 opowieści, ale twórcy pracują już nad kolejnymi. Co ciekawe, gra oferuje również tryb rozgrywki jednoosobowej.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia – Mechanika gry

Główne zasady gry bazują na trzech kluczowych elementach:

Dobieranie kart – W fazie wyboru kart gracze strategicznie wybierają zestawy kart z planszy. Wybór ten zależy od wielu czynników, co wymaga taktycznego myślenia. Gracze muszą brać pod uwagę takie elementy, jak kolory, symbole, bonusy oraz kolejność ruchów w następnej rundzie. Zarządzanie ręką – Kolejna faza to zarządzanie kartami na ręce. Gracze jednocześnie zagrywają dwie karty z ręki, tworząc unikalne linie czasowe, reprezentujące ich działania. Rozwijająca się fabuła – Po zagraniu kart i ocenie sytuacji na stole, żeton przeznaczenia zostaje umieszczony obok dominującego symbolu. Po każdej rundzie przydzielane są punty zwycięstwa i doświadczenia. Po trzech turach, z trzema żetonami przeznaczenia na planszy dochodzimy do końca rozdziału, a historia ewoluuje, odwzorowując działania graczy. Zakończenie gry – Po zakończeniu trzech rund, gra osiąga jeden z wielu epilogów. W tym momencie dowiadujemy się, kto staje się głównym bohaterem opowieści i zwycięzcą gry.

Brzmi zawile? Poniżej możecie obejrzeć materiał wideo, w którym opisano mechanikę gry:

"Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia" – start kampanii już 19 października

"Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia" to tytuł, który na pewno zwróci uwagę fanów planszówek i kultowej sagi Sapkowskiego. Trzeba przyznać, że zawartość pudełka w wersji deluxe prezentuje się niezwykle okazale. Oprócz bonusowego Geralta na Płotce, który ma być dostępna tylko w 1 dniu kampanii, zestaw zawiera także figurkę "zwykłego" Geralta, Yennefer, Ciri, Jaskra oraz Vesemira. Mamy też neoprenową matę do gry oraz całą masę pięknie zaprojektowanych kart. Na renderach prezentuje się to naprawdę ładnie, więc mam nadzieję, że na żywo będzie równie dobrze.