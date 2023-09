The Inquisitor - polacy wypuścili demo swojej najnowszej gry RPG

Polska grami wideo stoi, ale o ile o takich produkcjach, jak Wiedźmin, Dying Light czy This War of Mine rozmawia cały świat, to często nawet sami Polacy nie wiedzą, jak wiele w naszym kraju publikuje się gier o średnim budżecie, które jednak przyciągają czymś innym, niż grafika. Często za mniejszymi studiami przemawia ciekawy pomysł na historię czy chociażby - implementacja nietypowych mechanik, jak chociażby w Superhot.

Jeżeli chodzi o ciekawe historie, to tą drogą zdecydowanie poszło polskie studio The Dust, które stworzyło swoją najnowszą grę na podstawie bestsellerowej serii książek

Ja, Inkwizytor trafia do świata gier - można zagrać już w demo

Seria książek o przygodach inkwizytora Mordimera Madderdina znana jest fanom twórczości Jacka Piekary znakomicie. Teraz uniwersum to jest przenoszone w świat gier wideo przez polskie studio The Dust i wydawcę Kalypso Media. The Inquisitor to przygodowy RPG, w którym będziemy podróżować po świecie o alternatywnej do naszej Historii. W świecie Inkwizytorów Jezus nie umarł na krzyżu, ale zszedł z niego by ukarać grzeszników i innowierców, a 1500 lat później Inkwizytorzy są przedłużeniem jego woli oraz sędziami i katami w jednej osobie. Dodatkowo, w grze będziemy mogli odwiedzić alternatywny "Nieświat", który przywodzi na myśl rozwiązania z innej polskiej produkcji, a mianowicie Unholy.

Wypuszczony rok temu trailer pokazuje, jak wygląda rozgrywka, natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę - może grę wypróbować sam, ponieważ w oczekiwaniu na premierę twórcy wypuścili do sieci demo. To jest możliwe do pobrania ze sklepu Steam. Sama premiera The Inquisitor zaplanowana została na luty 2024 roku.