Gotuj z Wiedźminem. Oto oficjalna księga kucharska

Lubicie gry i gotowanie? Jak połączyć te hobby? W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się książki kucharskie inspirowane najpopularniejszymi seriami - od Final Fantasy, przez Simsy, po World of Warcraft. I najwyraźniej coś musi być w takim połączeniu, gdyż właśnie ze swoim pomysłem na swoją pozycję dla miłośników dobrej kuchni przychodzi CD PROJEKT RED, które przy współpracy z Nerds’ Kitchen Creations i wydawnictwem Znak prezentuje książkę kucharską "Wiedźmin: Oficjalna księga kucharska" czyli kulinarne opowieści z podróży po Kontynencie.

Spędź wieczór w Białym Sadzie przy misce aromatycznej mahakamskiej zalewajki lub pysznym deserze z soczystych pieczonych owoców. Przejedź piaszczystym traktem w drogę do Velen, gdzie poznasz smak domowego posiłku przygotowywanego przez gościnnych mieszkańców tamtejszych wiosek. Skosztuj przekąsek na targu w Oxenfurcie i poznaj prawdziwą feerię lokalnych i cudownie egzotycznych smaków w novigradzkim porcie. Wsiądź na statek płynący na mroźne Skellige, gdzie przyrządzone w wyspiarskim stylu ryby popija się grzanym piwem, albo ucztuj w najlepszych austeriach i skąpanych słońcem winiarniach Toussaint oraz Beauclair. Odkryj też kulinarne sekrety skrywane przez niepozorny, podniszczony dziennik…

Wiedźmin: Oficjalna księga kucharska już dostępna! Co zawiera?

Za książkę kucharską, której nie powstydziłby się żaden kucharz Kontynentu, odpowiadają Anita Sarna i Karolina Krupecka, twórczynie blogów kulinarnych Nerds’ Kitchen i Witcher Kitchen. Licząca 256 stron i 80 przepisów pozycja jest już dostępna sprzedaży internetowej oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski nakładem wydawnictwa Znak. Książka dostępna będzie również w przekładach na język angielski, węgierski, słowacki, ukraiński, niemiecki, francuski i hiszpański. Anglojęzyczna wersja jest również dostępna w wersji elektronicznej. Ebook "The Witcher Official Cookbook" dostępny jest m.in. w polskim sklepie Apple Books w cenie 49,99 zł, a w Google Play 66,92 zł. Czytelnicy wersji w języku polskim muszą zadowolić się jedynie papierowym wydaniem w twardej oprawie, które w oficjalnej księgarni Znak kosztuje obecnie 90,99 zł. Na Ceneo.pl najniższa cena bez kosztów wysyłki to 81,18 zł.