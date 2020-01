Netflix udostępnia super przydatne dodatki dla widzów „Wiedźmina”

Źródło: reddit

Na podobny pomysł wpadł Netflix, który za pomocą sieci społecznościowych opublikował własną grafikę mającą nas uświadomić, że oglądane przez nas wydarzenia wcale nie rozgrywają się w tym samym czasie. Odbiór takiej inicjatywy przez widzów był dwutorowy. Niektórzy docenili starania serwisu w wyklarowaniu sytuacji, w jakich znaleźli się Geralt, Yennefer i Ciri, inni zaś szydzą z nieudolnego poprowadzenia fabuły i sugerują dodanie dopisków wyjaśniających w jakich ramach czasowych mają miejsce konkretne sceny.

A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R

— NX (@NXOnNetflix) January 7, 2020