Nowe informacje na temat 2. sezonu Wiedźmina! Na odcinki trochę sobie poczekamy…

Wiedźmin od Netfliksa okazał się ogromnym sukcesem. Już od dłuższego czasu było wiadomo, że powstaną kolejne sezony. O wszystkich rzecz jasna nie mamy jeszcze informacji, ale zaczęliśmy dostawać coraz więcej drobnych szczegółów dotyczących najbliższych odcinków. Lauren Schmidt Hissrich podzieliła się z fanami nowinkami na Reddicie. W specjalnie założonym do tego wątku scenarzystka zachęciła użytkowników do zadawania jej pytań na temat serialu.

Nowe informacje na temat 2. sezonu Wiedźmina

Wiemy na pewno, że historia stanie się bardziej liniowa. Scenariusze powstają w inny sposób, ekipa nie będzie zmuszona spieszyć się z konkretnymi wątkami ani znacznie redukować partii materiałów w trakcie edycji. Twórcy poważnie zastanawiają się nad strukturą książek i zawartą w nich fabułą. Chcą podejść do niej w jak najlepszy sposób, w pełni wykorzystując potencjał prozy Sapkowskiego i oddając ją w jak najlepszy sposób. Rozróżnienie tego, co jest dla opowieści naprawdę istotne i co spodoba się widzom na ekranach z pewnością nie jest łatwym zadaniem. Jak łatwo było się domyślić w najnowszym sezonie nie zabraknie też nowych bohaterów.

Ciekawą kwestią jest to, jak twórcy podejdą do upływu czasu. O ile w przypadku Geralta czy Yennefer nie jest to wielkim problemem, tak w przypadku takiego Jaskra sprawa wygląda ciut inaczej. Upływ czasu w serialach i filmach najłatwiej pokazać właśnie po zmieniających się bohaterach. Niestety scenarzystka nie podała żadnej konkretnej daty, w jakiej moglibyśmy spodziewać się 2. sezonu. Na pewno będziemy musieli poczekać co najmniej do 2021 roku. Miejmy nadzieję, że odcinki pojawią się najpóźniej w połowie 2022. Netflix pewnie nie chciałby dać fanom czekać zbyt długo, szczególnie biorąc pod uwagę skalę sukcesu serialu. Wszystkim zainteresowanym polecam oczywiście prześledzenie wątku na Reddicie. Zawiera wprawdzie aż tysiąc komentarzy, ale spokojnie. Nie wszystkie są rozmową z Hissrich, jeśli tylko na niej wam zależy. Scenarzystka poruszyła wiele ciekawych i drobnych kwestii, które na pewno zaciekawią zagorzałych fanów sagi i serialu.