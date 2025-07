Nothing prezentuje swój nowy zegarek. Oto CMF Watch 3 Pro

CMF by Nothing przedstawiło dziś swój najbardziej zaawansowany smartwatch – CMF Watch 3 Pro, który łączy precyzyjne śledzenie stanu zdrowia z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji.

Najnowszy „flagowiec” Nothing Phone (3) i słuchawki Headphone (1) przyciągają uwagę, jednak to nie wszytko, co firma ma w swoim portfolio. CMF by Nothing to marka urządzeń, które mają trafić w gusta osób szukających sprzętów wearables i audio z nieco niższej półki cenowej. Takim sprzętem jest najnowszy zegarek CMF Watch 3 Pro, który został zaprojektowany z myślą o użytkownikach rozpoczynających swoją przygodę z fitnessem oraz tych, którzy poszukują stylowego akcesorium technologicznego. Watch 3 Pro oferuje kompletny zestaw narzędzi do monitorowania zdrowia, obejmujący pomiar tętna, jakości snu, poziomu natlenienia krwi (SpO₂) oraz śledzenie stresu. Wspiera również ćwiczenia oddechowe, przypomina o nawodnieniu i braku aktywności fizycznej, a także oferuje wsparcie dla zdrowia kobiet, zapewniając pełny wgląd w codzienne samopoczucie.

CMF Watch 3 Pro oficjalnie. Co oferuje?

Największą zaletą nowego modelu jest jego integracja z ChatGPT, umożliwiająca zadawanie pytań i ustawianie przypomnień za pomocą poleceń głosowych w ojczystym języku. Dodatkowe funkcje smart obejmują wbudowany dyktafon z automatyczną transkrypcją, narzędzie Essential News dostarczające spersonalizowane podsumowania oraz możliwość prowadzenia połączeń głosowych z wykorzystaniem połączenie Bluetooth z telefonem. Znacząco ulepszono dokładność śledzenia ruchu dzięki zastosowaniu 6-osiowego czujnika akcelerometru, co oznacza 50% poprawę względem CMF Watch Pro 2. Sterowanie gestami i 140-znakowe szybkie odpowiedzi dopełniają intuicyjne doświadczenie użytkowania.

Zegarek charakteryzuje się też wytrzymałą konstrukcją z certyfikatem odporności na wodę i kurz IP68. Na jednym ładowaniu baterii potrafi działać nawet do 13 dni przy typowym użytkowaniu – o 2 dni więcej niż poprzednik. Czas ten skraca się proporcjonalnie do wykorzystywanych funkcji, np. przy intensywnym trackingu mamy 11 dni, a przy włączonym trybie ekranu Always-On Display mamy już „zaledwie" 4,5 dnia. Jednak gdy bateria spadnie do zera, to pełne naładowanie zegarka trwa jedynie 99 minut.

Co ważne, wszystkie smartwatche CMF przechodzą na nową aplikację Nothing X, oferującą zwiększoną stabilność, odświeżony interfejs oraz wsparcie dla popularnych platform fitness jak Strava, Apple Health i Google Health Connect.

CMF Watch 3 Pro. Ceny i dostępność w Polsce

Globalna sprzedaż CMF Watch 3 Pro rozpoczyna się już dziś za pośrednictwem Nothing.tech i wybranych partnerów detalicznych. Zegarek dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: pomarańczowej, jasnoszarej i ciemnoszarej. Jego cena (w oficjalnym sklepie Nothing) to 399 zł.