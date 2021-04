Tak mógłby wyglądać Wiedźmin 3 na Next-geny. Co ponad 50 modów może zrobić z grą

Chociaż ciężko w to uwierzyć, od wydania Wiedźmina 3 minęło już 5 długich lat. Gra oczywiście nic w tym czasie nie straciła, a jej status jako jednej z najlepszych produkcji w swoim gatunku przeszedł już do popkultury. W momencie swojej premiery wymagania gry sprawiały problemy nawet bardzo wydajnym komputerom, jednak z czasem technologia poszła do przodu i dziś Wiedźmin 3, nawet na ustawieniach Ultra, nie robi już takiego wrażenia. Jednak 5 to dużo czasu, w którym scena moderska nie próżnowała, wydając kolejne dodatki polepszające wygląd Wiedźmina 3. Co się stanie, jeżeli zgromadzimy prawie wszystkie z nich w jednym miejscu?

Czy tak może wyglądać Wiedźmin, kiedy w końcu wyjdzie na PS5?

Materiał został wrzucony na YouTube przez użytkownika Digital Dreams, który bardzo aktywnie działa na scenie moderskiej. Na filmie widzimy Geralta, przechadzającego się po najczęściej odwiedzanych przez gracza lokacjach – lasach i Bagnach obok siedziby Krwawego Barona, okolicach Novigradu, polach Tussaint czy okolicach twierdzy Kaer Mohren. Na niektórych ujęciach wiedźmin porusza się też na płotce, dzięki czemu widzimy, jak animowany jest jego wierzchowiec. Ogólnie jednak, wrażenie robi szczegółowość całości, po której widać, że wiele elementów otoczenia (szczególnie roślinność) otrzymało nowe, bardziej szczegółowe tekstury. Oprócz tego zmienione zostało to, jak pracuje tam światło, woda oraz mocno podkręcono jakość niektórych efektów pogodowych, jak śnieg czy mgła. Jeżeli jesteście ciekawi, jak bardzo wersja zmodowana różni się od oryginału, Digital Dreams wrzucił porónanie:

Nie wiem jak dla was, ale ja chętnie widziałbym tak wyglądającą nextgenową wersję przygód Geralta. Niestety, patrząc, jak bardzo CD Projekt RED zajęty jest łataniem Cyberpunka (który z kolei ma dostać wersję na PS5 w tym roku) nie zapowiada się, byśmy w najbliższym czasie mogli usłyszeć od REDów coś nowego odnośnie prac nad grą o białowłosym wiedźminie.