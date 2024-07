Polacy już wiedzą, że płacą podatki, ale nie wiedzą jeszcze jakie i za co

Wiedza Polaków na temat podatków wielokrotnie była już sprawdzana w różnych badaniach, żadne nie napawało optymizmem. Na przykład to, że spory odsetek rodaków uważał, że pieniądze na 500+ są „rządowe”, że nie zrzucamy się na to wszyscy czy nie rozumiało związku inflacji z poziomem cen uważając, że skoro inflacja spada, to i ceny powinny się obniżać.

Najnowsze badanie Maison & Partners z jednej strony pokazuje, iż poprawiła się wiedza o podstawowych podatkach, które każdy z nas płaci, aczkolwiek z drugiej strony wiele jest jeszcze do zrobienia, przynajmniej jeśli chodzi o podatek VAT, który każdy z nas codziennie płaci robiąc podstawowe zakupy.

Ale od początku - zdecydowana większość z nas, trzech na czterech Polaków wie, że wydatki państwa finansowane są z podatków. Aczkolwiek wiedza ta istotnie spadła wśród najmłodszej grupy osób w przedziale 25-34 lata.

Skoro to było pytanie otwarte, zerknijmy na wybrane cytaty z tych udzielonych odpowiedzi - jak widać, dla niektórych osób była to okazja do wylania swoich frustracji na państwo i nasz system podatkowy.

Niemal 80 proc. Polaków spontanicznie wymienia podatki jako główne źródło finansowanie państwa. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że myśląc o finansach państwa oraz podatkach, Polacy zazwyczaj skupiają się na podatkach pobieranych od osób pracujących („z mojej pracy”, „z podatków osób zatrudnionych”), a nie np. podatkach od towarów i usług.

Idąc dalej, istotnie poprawiła się wiedza o podatkach w Polsce można wręcz powiedzieć, że jest z tym idealnie.

Co więcej deklarujemy, że je rozumiemy - istotnie wzrosło zrozumienie podatku VAT.

Jednak niestety, deklaracje a rzeczywista wiedza nieco się rozmija, przynajmniej jeśli chodzi o podatek VAT czy akcyzę i podatek Belki. Myślę, że można tu użyć słowa - „jedynie” 60% rodaków uważa, że płaci podatek VAT. To wprawdzie wzrost i odwrócenie proporcji z roku 2017, a i tak nie jest dobrze.

O ile w 2017 r. aż 21 proc. Polaków sądziło, że nie płaci podatków wcale, dzisiaj to tylko 10 proc. Jednocześnie nadal największa grupa Polaków ma świadomość płacenia podatku PIT (74 proc. vs. 72 proc. w 2017 r.). 59 proc. Polaków wie, że płaci VAT (vs. 42 proc. w 2017 r.), a 50 proc. – akcyzę na alkohol, wyroby tytoniowe i paliwo; wyniki te pokazują, że faktyczne rozumienie tych typów podatków jest mniejsze, niż wskazywałyby na to deklaracje badanych.

Obawiam się przy tym, że wzrost ten mógł być tylko wynikiem licznych promocji, reklamowanych szeroko od tego czasu - zakupy bez VAT-u, VAT płacimy za ciebie czy choćby ostatnio „zerowy” VAT na żywność przez dwa lata, od 2022 roku do wiosny tego roku (badanie przeprowadzono w dniach 5–8 lipca 2024 r.).

Na koniec zerknijmy jeszcze, co w ogóle Polacy myślą o systemie podatkowych w naszym kraju.

Nie będzie zaskoczeniem, że większość z nas uważa, iż powinien zostać uproszczony, bo aktualnie jest on nieprzyjazny dla podatników, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały.

Źródło: Warsaw Enterprise Institute

Stock Image from Depositphotos.