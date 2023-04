W październiku 2020 r. Spotify wprowadziło do swojej aplikacji na iPhone'a możliwość korzystania z widżetów - nowości jaka pojawiła się wraz z iOS 14. Możliwość dodawania "kafelków" do ekranu głównego miało być sporą rewolucją. Jednak ograniczenia Apple sprawiły, że są zwykłą ciekawostką. Głównie dlatego, że widżety pozwalają wyłącznie na wyświetlanie informacji "do odczytu" ograniczając ich funkcjonalność i niemal całkowicie eliminując interaktywność. Dwa widżety oferowane przez Spotify związane są wyłącznie z jedną funkcją: ostatnio odtwarzane. W zależności od wybranej wielkości widżetu dostajemy możliwość przeglądania niedawno odtwarzanych playlist, wykonawców, albumów i podcastów. Tyle i aż tyle - Apple na więcej nie pozwala. Teraz Spotify udostępnia jeszcze jeden widżet - skorzystacie z niego na ekranie blokady.

Jak ustawić widżet Spotify na ekranie blokady iPhone'a?

Korzystanie z widżetów na ekranie blokady iPhone'a wprowadzone zostało wraz z iOS 16. W tej wersji systemu można dodawać widżety, aby błyskawicznie uzyskiwać informacje dotyczące m.in. temperatury, jakości powietrza, poziomu naładowania baterii lub nadchodzących wydarzeń w kalendarzu. Swoje widżety oferują nie tylko wbudowane aplikacje systemowe, ale także te oferowane przez zewnętrznych twórców. Choć Spotify się nie spieszyło z udostępnieniem swojego własnego widżetu, już teraz można korzystać z serwisu muzycznego bez konieczności szukania ikony aplikacji na ekranie domowym.

Aby móc dodać widżet Spotify do ekranu blokady należy:

dotknąć i przytrzymać ekran blokady, aż pojawi się przycisk Dostosuj

wybrać opcję Zablokowany ekran

jeśli na ekranie ma żadnych widżetów należy stuknąć opcję Dodaj widżety

odszukać aplikację Spotify i wybrać miejsce, w którym widżet powinen być wyświetlany - jeśli na ekranie nie ma miejsca na dodatkowe widżety, należy z którego zrezygnować

po umieszczeniu widżetu wystarczy dotknąć przycisku zamykania, a następnie stuknąć w Gotowe

Od tej pory widżet Spotify będzie zawsze dostępny pod ręką - także, gdy używany jest niegasnący ekran, który jest dostępny w iPhone 14 Pro. Stukając w widżet automatycznie przeniesieni zostajemy do aplikacji Spotify. Należy jednak pamiętać, o blokadzie ekranu - jeśli korzystacie z Face ID nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Aplikacja uruchomi się bez konieczności dodatkowego odblokowywania.