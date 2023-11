Wysyłanie SMS-ów z przeglądarki? To możliwe!

Siedzisz przy komputerze, chcesz wysłać SMS-a do kogoś znajomego, ale Twój smartfon z Androidem jest zakopany na dnie plecaka. Oczywiście możesz wstać i go poszukać, ale istnieje alternatywne rozwiązanie. Możesz wysłać SMS ze swojego komputera. Wszystko za sprawą usługi "Wiadomościom w przeglądarce", którą Google wprowadziło do swojej oferty, idąc niejako w ślady Apple i ich iMessage. Ten artykuł podpowie, jak skonfigurować tę funkcję.