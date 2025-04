WhatsApp zachwyca zestawem nowości. Tak wygodnie w komunikatorze jeszcze nie było!

WhatsApp nie próżnuje i co rusz zachwyca użytkowników aktualizacjami swojego komunikatora. Właśnie doczekaliśmy się kolejnej istotnej nowości, która ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z... naklejek! To (na pierwszy rzut oka) niepozorne narzędzie, od lat cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników. Od teraz ich tworzenie, porządkowanie i udostępnianie w postaci autorskich paczek staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Co ważne: wszystko to bez konieczności opuszczania aplikacji!

Naklejki WhatsApp: dawniej i dziś

Do tej pory użytkownicy WhatsApp mogli tworzyć i zapisywać własne naklejki, jednak zarządzanie nimi dalekie było od czegoś, co moglibyśmy określić mianem wygody. Zwłaszcza odczuwalne było to wówczas, gdy nasz zestaw grafik stawał się nieco bardziej rozbudowany. Ale po wprowadzonych przez Meta zmianach, możemy tworzyć kompletne paczki naklejek do WhatsApp, co w efekcie przekłada się na znacznie większe usprawnienie związane z ich organizacją, a także lepszą dostępność w czatach.

Nowa opcja związana z paczkami naklejek umożliwia gromadzenie ich w zorganizowanych folderach tematycznych, co jest szczególnie przydatne dla osób, które regularnie korzystają z różnych motywów. Od memów, po osobiste zdjęcia. Co więcej: użytkownicy mogą teraz udostępniać całe zestawy naklejek WhatsApp znajomym -- koniec z koniecznością wysyłania pojedynczych grafik. W efekcie znacznie przyspiesza i upraszcza proces dzielenia się naszymi własnymi tworami.

Naklejki to jeszcze nie wszystko. Są także inne nowości

Najnowsza aktualizacja aplikacji nie ogranicza się jedynie do naklejek. WhatsApp wprowadza także nowe funkcje, których celem jest podwyższenie komfortu korzystania z komunikatora. Wśród nich znajduje się m.in. wskaźnik pokazujący, ile osób aktualnie znajduje się online w danej rozmowie grupowej. To może okazać się kluczowe podczas planowania grupowych spotkań lub szybkiej wymiany informacji. Kolejną z nowych funkcji w komunikatorze Meta jest możliwość skanowania i wysyłania dokumentów - na tym skorzystają przede wszystkim wszyscy, wykorzystujący platformę biznesowo. Warto też mieć na uwadze, że od kilku tygodni użytkownicy iPhone’ów mogą ustawić WhatsApp jako domyślną aplikację do rozmów i połączeń.

Jak widać: WhatsApp wprowadza usprawnienia na rozmaitych frontach. Meta dba o to, aby niezależnie od tego jakim typem użytkownika jesteśmy, mogli stale cieszyć się lepszym i bardziej efektywnym dostępem do komunikatora. Budowanie własnych zestawów naklejek prawdopodobnie nie trafi w gusta każdego, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że znajdzie swoje wierne grono użytkowników, którzy ucieszą się na wieść o wprowadzanych zmianach.